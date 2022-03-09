 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Rus ürünleri satan Ermeni kadına ait dükkan saldırıya uğradı

2022-03-09

France Bleu’nün haberine göre saldırı, Fransa’nın Bretonya bölgesindeki Rennes kentinde yaşayan ve ailesi Ukrayna’da bulunan Melkonyan’ın dükkanına 3 Mart Perşembe’yi 4 Mart Cuma’ya bağlayan gece kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.

Dükkanın camı kırılan Melkonyan, saldırının Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yaşandığını aktardı.

Ermeni kadın olaya ilişkin polise şikayette bulundu.

Öte yandan Melkonyan’ın, Ukrayna’nın Mariupol kentinde yaşayan ailesinden yaklaşık bir haftadır haber alamadığı belirtildi.

Ermenistan Kamu Radyosu

Yorumlar kapatıldı.