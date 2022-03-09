İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye’ye Geldi

Türkiye, 14 yıl aradan sonra ilk kez bir İsrail Cumhurbaşkanı’nı ağırlıyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. İki liderin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.

Herzog’un yarın ise İstanbul’da Yahudi cemaatinin üyeleriyle biraraya gelmesi öngörülüyor.

Isaac Herzog, Türkiye’ye hareketinden önce resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine eşim Michal ile göreve başladığımdan bu yana kurduğumuz diyaloğu ilerletmek için Türkiye’ye gidiyorum. Türkiye ile köprüler ve bağlar kurmak İsrail’in ve bölgenin çıkarınadır. Bu ziyaretin, İsrail ile Türkiye arasında daha derin diyaloğa yol açmasını umuyorum” ifadelerini kullandı.

“One Minute”den Bennett hükümetine

Kamuoyunda “One Minute” olayı olarak da bilinen ve 2009 yılındaki Davos zirvesinde Erdoğan ile dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez arasında yaşanan gerginliğin üzerinden 13 yıl geçerken, iki ülke arasındaki ilişkiler 2010 yılında Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıyla kopma noktasına gelmişti. İsrail’in saldırısında 9 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.

2013 yılında dönemin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Mavi Marmara olayından dolayı Türkiye’den özür dilemiş, 2015 yılında iki ülke ilişkilerini normalleştirme kararı alınmış, 2016 yılında ise iki ülke karşılıklı olarak yeni büyükelçiler atamıştı.

Türkiye-İsrail ilişkileri, Netanyahu’nun başbakanlığında ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 Aralık 2017’de Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” ilan etmesi üzerine yeniden gerilmişti.

Ankara, İsrail’de 23 Mart 2021’de yapılan erken seçim sonrası oluşturulan Naftali Bennett koalisyon hükümeti ile yeni bir dönemin başladığını ve bu dönemin iki ülke ilişkileri için fırsat teşkil ettiğini vurguluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Şubat’ta Ukrayna’ya hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un ziyaretiyle ilgili, “Bu ziyaretle beraber ikili ilişkilerimizi, geleceğe yönelik çok daha fazla bir zemine olumlu istikamette oturtmanın gayreti içinde olacağız” demişti.

VOA