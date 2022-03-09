Hahambaşı Haleva´dan Ukrayna için dua￼￼

Son günlerde ülkemizin kuzeyinde başta çocuklar olmak üzere yüzlerce insanın can vermesi yanında büyük ölçüde maddi kayba da neden olan ve giderek daha fazla tahribata aday görünün savaş ortamı Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva’yı derinden üzdü.

Bu nedenle Rav Haleva’nın özel olarak tanzim ettiği yakarı cumartesi günü Şabat ibadeti sırasında ülkemizdeki tüm sinagoglarda okunmuştur.

Hahambaşı özel olarak tanzim ettiği bu dua ile kutsal Tevrat metinlerinden de hareketle Yüce Tanrı’ya yönelmekte ve yeryüzüne barış ihsan etmesi ve insanlar arası sevgi ve anlayış tesis etmesi için yakarıda bulundu.

https://www.salom.com.tr/haber-121486-hahambasi_halevaacutedan_ukrayna_icin_dua.html