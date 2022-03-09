Başbakan Paşinyan Fransa yolcusu

8-9 Mart tarihlerinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Ziyareti çerçevesinde Başbakan Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile bir araya gelecek. Ardından iki ülke liderleri Paris’te “Ermenistan-Fransa” başlıklı bir konferansa katılacak.

Etkinlik sırasında, Ermenistan ve Fransa hükümetlerinin üyeleri, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi ve genişletilmesi ile ilgili konuları ele alacaklar. Konferansta Başbakan Paşinyan ve Cumhurbaşkanı Macron bir konuşma yapacak.

Ermenistan Kamu Radyosu