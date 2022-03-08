Lviv Ermeni Kilisesi’ndeki İsa Mesih heykeli sığınağa taşındı

Ukrayna’nın Lviv kentindeki Ermeni Kilisesi’ne ait İsa Mesih heykeli, ülkedeki savaş durumu nedeniyle bir sığınağa taşındı.

Sosyal medyada heykelin sığınağa taşınma görüntüleri yayınlandı.

Fotoğrafı paylaşan siyaset bilimci Gagik Hambaryan, Aravot.am’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Lviv’deki Ermeni Kilisesi, Batı Avrupa’nın en eski kiliselerinden biri olarak kabul ediliyor. Kentteki Ermeni toplumunun tarihi de hayli eskilere dayanıyor. Aynı heykel en son İkinci Dünya Savaşı sırasında, yaklaşık 80 yıl önce zarar görmemesi için kiliseden çıkarılmıştı ve şimdi yine heykelin çıkarılıp bir sığınağa taşınmasına karar verildi

Independent Turkce