Gaddarların resmigeçidi…

Tamer Korkmaz “Ukrayna’daki bu iş nasıl biter? Rusya’dan biri çıkar. Bu adamı (Putin’i) indirir… Rusya’da bir Brütüs yok mu? Ülkesi için ve dünya için büyük hizmet etmiş olur…” * -Bu lafları eden kim? -Amerikan Senatörü Lindsey Graham! -Nedir? -Gaddarlıkta Putin’i bile sollayabilecek bir mendeburdur. * Öyle ki… Senatör olmasa, “Breaking Bad” dizisinin kadrosunda yeri hazırdı! * D.J. Trump’ın başkanlığı döneminde Sarı Kovboy’un mabadından ayrılmazdı; sürekli kulağına fısıldardı… 2018 yılının Haziran’ında Türkiye’ye gelip “Papaz” maskeli kaşar CIA ajanı Andrew Craig Brunson’ı cezaevinde ziyaret eden iki Amerikalı senatörden biriydi. * Yirmi yıldır South Carolina Senatörlüğü yapan Lindsey Olin Graham… İşgalci Putin’e suikast önerdi; böylelikle, “Amerikan Demokrasisi” denen sahtekârlık, madrabazlık ve gaddarlık düzeninin gerçek yüzünü ele verdi. * Suikast lakırdısı, öyle münferit bir yoldan çıkış söylemi falan değildir… Ya? Amerikan devlet yönetiminde sistematik bir metottur! “Başkan” Ronald Reagan’ın kabinesinde 1981 ila 1987 yıllarında Savunma Bakanlığı yapan Caspar Weinberger… “Strategic Review” dergisinin İlkbahar 2001” sayısında aynen şöyle yazmıştır: “Devlet ya da hükümet başkanlarının öldürülerek tasfiye edilmesinin yolu açıktır!” “VARSAYALIM” GRAHAM Senatör Graham’ın zihniyetine göre, her işgalci lider suikastla “indirilecek” olsaydı… -Baba Bush, Oğul Bush, Obama gibi eski başkanların hepsi için birer Brütüs bulmaları gerekecekti! * Ha, Trump’ın “Favori başkanımdı” dediği “Mason” Reagan da bu listeye dâhildir… Kaldı ki: Amerikan derinleri, henüz Beyaz Saray’daki üçüncü ayını yaşadığı dönemde “Kovboy Başkan” Ronald Reagan’ı da uyarı suikastıyla hizaya çekmişti! * 1963’te Dallas’ta kendi başkanını (JFK) CIAtetikçilerine katlettiren Derin ABD’den söz ediyoruz. ZİLLET’İN NATO’CULARI Haydut Devlet ABD, piyonu FETÖ’sünün 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsüyle Türkiye’yi işgal etmek istedi. O sırada Beyaz Saray’da Obama Başkan, Joe Biden da onun yardımcısıydı… * “Siyonist” Joe Biden, 2019 yılının Aralık ayında “Türkiye’deki muhalefete iktidarı devirmeyi” vadetti! O günden beri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e alayı “Biden’ın ağzının içine bakıyor!” VOICE OF AMERICA Mister Kılıçdaroğlu “siyasi doğuşundan” NATO’cudur… Aynen şöyle diyor: “NATO’yu sadece savunma gücü olarak görmemek lazım. NATO’nun öngördüğü şekilde çalışmak zorundayız… NATO’ya karşı çıkmanın bir anlamı yok.” Nedir? Olası Zillet iktidarında Türkiye’yi NATO ve ABD’ye teslim edebilmek için can atıyor! AMERİKAN FİLMİNİN DUBLAJCISI Zillet’in bir başka NATO’cu siyasetçisi Meral Akşener de… “Putin haddini aşmıştır. Vakit, yaptırım vaktidir” diyerek Washington ağzıyla sahne aldı. İBRETLİK SÖZLER “NATO’ya üye olma” sevdasının başını yaktığı ve dahi NATO’nun yalnız bıraktığı Ukrayna lideri Zelenski ise bakınız ne dedi: “NATO zirvesindekilerin kafası karışıktı. Avrupa’da herkesin özgürlük mücadelesini birinci hedef olarak görmediğini gösteren bir zirveydi.” Dahası var… Zelenski, “NATO üyelerini; Rusya’ya Ukrayna’nın şehirlerini bombalamaya başlaması için yeşil ışık yakmakla” suçladı! Yeni Şafak