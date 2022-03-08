Erdoğan Yabancı Liderleri Ağırlayacak

ANKARA- Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Salı günü kadın muhtarlar ile buluşmasında uluslararası gelişmelere değindi.

Türkiye’nin Ukrayna krizinde güvenlik boyutunun yanı sıra sosyal ve ekonomik etkileri itibariyle farklı ve olumlu bir yerde durduğunu söyleyen Erdoğan, “Ben bu arada 20’yi aşkın devlet başkanı, başbakan ile Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşta görüşmeler yaptım. Ve görüşmeleri hala devam ettiriyoruz. Yarın İsrail Cumhurbaşkanı gelecek, öbür gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı gelecek ve bütün hepsi ile bu görüşmeleri sürdürürken Türkiye’nin durduğu yeri hatırlatması bakımından bunun ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bütün bunlara rağmen ülkenin başına kara bulutlar toplamaya çalışan her kimse, sıfatı, konumu, mecrası ne olursa olsun art niyetlidir, başka hesaplar içindedir. Halbuki böyle dönemler, ülkelerin ve milletlerin tıpkı iki elin parmakları gibi kenetlendiği, tek yumruk, tek yürek haline geldiği dönemler olmalıdır. Biz birbirimizi sevmek zorundayız. Eğer birbirimizi sevmez, birbirimizden uzak durursak bundan kim istifade eder? Düşmanlar, teröristler. Onları mı sevindireceğiz?” sözleriyle dış politika üzerinden muhalefet cephesini de hedef aldı.

Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Çarşamba günü yapacağı ziyaretin ardından, 10 Mart Perşembe günü de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türkiye’ye geleceğini söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, eşi Michal Herzog ile birlikte Çarşamba günü Ankara’ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret ederek, Mustafa Kemal Atatürk’e saygısını sunacak.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. İki lider görüşmeler sonrasında ortak basın açıklaması yapacak. Böylece Herzog, 2008’den bu yana Türkiye’yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olacak.

Ertesi gün 10 Mart’ta Herzog ve eşi, İstanbul’da Neve Şalom Sinagogu Musevi cemaati mensuplarıyla da buluşacak, ardından Türkiye’den ayrılacak.

Miçotakis Erdoğan’la İstanbul’da görüşecek

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu ise, Salı günü yaptığı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, İstanbul’da 13 Mart’ta akşam yemeğinde Erdoğan’la bir araya geleceğini bildirdi.

İkonomu, Miçotakis’in 13 Mart’ta Fener Rum Patrikhanesi’nde bir ayine katılmak üzere İstanbul’a gelerek, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşeceğini dile getirdi. İkonomu, iki ülke arasında olumlu ve mantığa dayalı bir görüşme planlandığını söyledi.

VOA