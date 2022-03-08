Die Welt: Bozkurt destekçileri Berlin polisi için çalışıyor

Berlin polisi merkezi içerisinde risk altında bulunan binaları koruma bölümünden bir polis memuru internette Ülkücü sembolleriyle poz verdi.

+GERÇEK- Bir müzik videosunda Tolga K. kırmızı Türk bayrağının önünde duruyor ve selam veriyor. Ardından resim kayboluyor ve ekranı başka resimler kaplıyor: Eylem halindeki Türk silahlı kuvvetleri, silah tutan askerler, Suriye semalarında savaş uçakları, 2016’da Türkiye’deki darbe girişimine yönelik kanlı baskını gösteriyorlar. Bu görüntülerden sonra Die Welt gazetesinden Lennart Pfahler bu görüntüleri veren polisin izini sürdü:

K. raps: “Kâfire itaat eden Türkler tarafından boğazlanacak. Allah için canımızı veririz, her şehidin hesabı vardır” diyor.

K., Facebook’ta milliyetçi sembollerle görünüyor. Aşırı sağ Ülkücü hareketinin bir göstergesi olan üç hilalli ve kurt tasvirli bir bayrağın önünde poz veriyor. Başka bir resimde Bozkurt selamı veriyor.

Bunların hiçbiri haber yapmaya değmezdi K.’nın diğer fotoğrafları ve videoları olmasaydı…

Berlinli bir genci polis üniforması içinde gösteriyorlar. Bazen tam teçhizat giyiniyor: Yelek, kelepçe ve hizmet silahıyla. K. kayıtları kendi Instagram kanalında yayınladı. Kendini polis arabasında filme alıyor ve bir meslektaşıyla şakalaşıyor. Görünüşe göre evde çekilmiş bir fotoğrafta, K. omuz kılıfında bir silahla aynanın önünde duruyor – T-shirt üzerinde, aynı zamanda Bozkurtların (Çevirenin notu: İYİP’in de sembolü olan) Göktürkçe yazı var.

Berlin polisi die WELT gazetesine, K.’nın polis merkezinin bir çalışanı olduğunu doğruladı. K.’nın çalıştığı birimin ana görevi risk altında bulunan binaları korumak. Bu binalar, diplomatik kurumlar, devlet kurumları ve bunlar arasında ek olarak özellikle sinagoglar bulunuyor. Resimler, K.’nın geçmişte sinagogların güvenliğini sağlamaktan da sorumlu olduğunu gösteriyor.

Federal Anayasayı Koruma Dairesi, Bozkurtları “çoğunlukla ırkçı veya Yahudi aleyhtarı düşman imajlarını” sürdürdüklerini raporunda yazıyor. Bunlar K.’nın ortamında da gözlemlenebilir. Polisin şehitliği yücelttiği aynı şarkıda, K.’nın arkadaşlarından biri “Müslüman, Kudüs’ü (Kudüs, editörler) düşmana bırakma” – yani Yahudilere.

POLİS OLASI ATABİLECEĞİ ADIMLARI İNCELİYOR

Berlin polisi, aşırılıkçı çevreyle bariz bağlantıları olan bir çalışana müsamaha gösteriyor mu? Sorusunu, Berlin polisinden bir sözcü kesin olarak reddetti. Aşırılıkçı sembollerin veya ideolojilerin kamusal alanda sergilenmesine hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemelidir. Devlet Memurları Statüsü Yasası kapsamındaki ılımlılık şartı, Berlin polis teşkilatı çalışanları için de geçerlidir. Bunlardan biri K.

Polis şu anda çalışan hakkında cezai soruşturma açılıp açılmayacağını veya iş kanunu adımlarının atılıp atılamayacağını araştırıyor. Bu net değil: çünkü Bozkurtlar aşırılıkla bağlantılarına rağmen yasak bir örgüt değil. Anayasayı Koruma Dairesi tarafından takip edilen AKP’nin lobi örgütü UID’nin 2017 yılında düzenlediği bir etkinlikte grubu Ayyıldız Records ile de boy gösteren rapçinin geleceği belirsiz.

BOZKURTLAR KURUMLARA AKTİF OLARAK SIZMAYA ÇALIŞIYORLAR

Sonuç ne olursa olsun bu durum, yıllardır bu hareketi gözlemleyenlerin dile getirdiği bir endişeyi doğruluyor: Buna göre Bozkurtlar, güvenlik yetkilileri de dahil olmak üzere kurumlara aktif olarak sızmaya çalışıyor. Geçmişte, sosyal medyada Alman polis üniformalı kişilerin kurt selamı gösterdiği fotoğraflar birkaç kez ortaya çıkmıştı. Polis memurlarının resimlerde gerçekten görüldüğü hiçbir zaman doğrulanmadı. Bu ilk kez farklı.

Almanya Federal Parlamentosu’nda CDU’Dan milletvekili olan Serap Güler sert adımlar atılmasını istedi. WELT’e konuşan Güler, “Aşırı sağcılar kesinlikle polis teşkilatına ait değil – göç geçmişi olsun ya da olmasın burada olmamalılar” dedi. “Burada Alman devleti için çalışan, öte yandan Türk faşist ideolojisine hayran olan herkes, polis teşkilatında yanlış olduğu kadar, bu ülkede de tamamen yanlış oldukları suçlamasına da katlanmak zorundadır” şeklinde konuştu.

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