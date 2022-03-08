Ari Aliciyan’dan karnaval şarkısı: ‘Paregentan’

Besteci Ari Aliciyan’ın Ermenilerin oruç dönemi öncesindeki karnaval için bestelediği ‘Paregentan’ yayınlandı. Ermeni halk şarkıları formundaki esere farklı ülkelerden müzisyenler de katkı sundu.

DUVAR – Besteci Ari Aliciyan, Ermenilerin bu yıl Şubat ayında girdikleri ‘Pun Paregentan’ adını verdikleri 40 gün sürecek oruç döneminden önce kutladıkları karnaval için bir eser besteledi. ‘Paregentan’ adlı eserde Aliciyan, dünyanın farklı ülkelerinden başarılı müzisyenleri bir araya getirdi. Ermenistan’ın tanınmış klarnetçilerinden Gogor Garibyan ve Bulgaristan’ın ünlü akordeon sanatçısı Ertuğrul Şentürk, ‘Paregentan’ için enstrümanlarını bir kez daha ustalıkla çalıyorlar.

Genç besteci Aliciyan ‘Pun Paregentan’ öncesinde kutlanan ve maskeli baloyu andıran karnavalda çalınan geleneksel Ermeni halk şarkıları formundaki eserin kapağı için Beethoven kılığına girdi. Sanatçı, son eseri ‘Paregentan’ın yapısını şu şekilde ifade ediyor: “Karnaval coşkusuyla kendi yöresel ritmik yapılarıyla dans eden Ermeniler, şarkının orta bölümündeki hüzünlü melodi ile, hazreti İsa’nın ölümünden kaynaklanan hüznü yaşayarak, şarkının son bölümünde Paskalya ile dirilişini kutladıkları neşeli bölümle şarkı son bulmaktadır.”

‘Paregentan’, YouTube’da ve tüm dijital müzik platformlarında dinlenebilir. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/ari-aliciyandan-karnaval-sarkisi-paregentan-haber-1555833