ABD’de Türk Restoranına Saldıranlara Hapis

23 yaşındaki William Stepanyan’a 5 yıl, 24 yaşındaki Harutyun Harry Çalıkyan 15 ay hapis cezasına mahkum edildi. Stepanyan ve Çalıkyan’a ayrıca restorana verdikleri zararın telafisi için 21 bin 200 dolar para cezası da verildi.

Stepanyan ve Çalıkyan, geçen yıl nefret suçu işlediklerini ve komplo kurduklarını kabul etmişlerdi.

Arkadaş olan iki Ermeni asıllı Amerikalı, 20 Kasım 2020 tarihinde Türk bir aileye ait olan restoranı basarak dördü Türk olmak üzere beş kişiye saldırmıştı. İddia makamı, Stepanyan ve Çalıkyan’ın restorandakilere sandalye fırlattığını, masaları devirdiğini, bardakları kırdığını söylemişti.

Türkler hakkında aşağılayıcı sözler söyleyen ve “Buraya sizi öldürmeye geldik” diyen saldırganlar, iddia makamına göre restoranda 20 bin dolarlık zarara yol açmıştı.

Saldırı, Ermenistan ve Azerbaycan arasında, ayrılıkçı Dağlık Karabağ bölgesi üzerine savaş çıktığı dönemde düzenlenmişti.

Federal Soruşturma Dairesi (FBI) Los Angeles Bürosu’ndan Kristi Johnson, yaptığı açıklamada, “Mağdurlar, davalılar tarafından acımasızca saldırıya uğradı. Davalılar, nerede doğduklarına ilişkin algıları dışında başka hiçbir sebep olmadan mağdurların medeni haklarını ayaklar altına aldı, kalıcı psikolojik hasara yol açtı” ifadelerini kullandı.

VOA