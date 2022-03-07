Ukrayna’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı davanın ilk duruşmasına Rusya katılmadı

Ukrayna’nın Uluslararası Adalet Divanı’na (ICJ), Soykırım Sözleşmesi’nin Moskova tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvurunun ilk duruşmasına Rusya katılmadı.

Ukrayna temsilcisi Anton Korynevych, duruşmanın ilk oturumunda, Rusya’nın saldırılarına son vermesi gerektiğini belirterek, ICJ’nin bu saldırıların durdurulmasında rol oynayabileceğini söyledi.

Korynevych, “Mahkemede Rusya’ya ayrılan koltuklarının boş olması aslında gerçeği yüksek sesle dile getiriyor. Onlar burada, bu mahkemede değil, ülkeme karşı saldırgan bir savaş yürüterek savaş alanında.” dedi.

Korynevych, Rusya’nın Ukrayna’nın ülkenin doğusunda ayrılık yanlılarına soykırım uyguladığı suçlamasının ise “korkunç bir yalan” olarak niteledi.

ICJ’den bir sonuç çıkar mı?

Amsterdam Üniversitesi askeri hukuk uzmanı Profesörü Terry Gill, AP’ye yaptığı açıklamada BM’ye bağlı ICJ’nin savaşın durdurulması konusunda vereceği kararın etkili olması konusunda umutlu olmadığını söyledi.

Bir üyenin ICJ’nin kararına uymaması halinde konunun BM Güvenlik Konseyi’ne gönderildiğini kaydeden Gill, Rusya’nın da daimi üyeliği yüzünden Moskova aleyhine verilecek kararların veto edileceğini söyledi.

ICJ Başkanı Joan E. Donoghue ise Hollanda’daki Rusya Büyükelçisi’nin hükümetinin duruşmaların sözlü ifade verilmesiyle ilgili kısmına katılmayacağı konusunda kendilerini bilgilendirdiğini söyledi.

Ukrayna’nın başvurusu

Ukrayna, Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı yargı organı Adalet Divanı’na 27 Şubat’ta yaptığı başvuruda 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açmıştı.

Divan, daha önce yaptığı açıklamada, 7-8 Mart tarihlerinde tarafların dinleneceği belirterek, duruşmaların hibrit formatta yapılacağı duyurmuştu.

Rusya’ya uyarı

Divan, Rusya’ya açıklanacak muhtemel tedbir kararlarının etkisini ortadan kaldıracak fiillerden kaçınması uyarısında bulunmuştu.

Rusya’nın ‘soykırım iddiaları’

Ukrayna’da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar kendi yönetimlerini ilan etmiş, Rusya da bu yönetimleri tanımıştı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının, “Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna’yı Nazizm ve militarizmden arındırmak” olduğunu açıklamıştı.

Euronews