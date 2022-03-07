Türkiye ile İsrail arasında 14 yıl sonra kritik buluşma

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 9-10 Mart’ta Türkiye’yi ziyaret edecek.

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın şiddeti artarken İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 9-10 Mart’ta Türkiye’yi ziyaret edecek. Herzog, İsrail’den Türkiye’ye 14 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti yapacak.

TELEFONLA BAŞLADI

Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşmenin ilk somut göstergesi olarak tanımlanan ziyaretle ilgili İsrail Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Herzog, Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye gelecek. Herzog, resmi ziyaretine Ankara’dan başlayacak ve Erdoğan’la görüşecek. Herzog, İstanbul’da da Türk Yahudi Toplumu üyeleriyle bir araya gelecek. Açıklamada, Herzog’un cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından Erdoğan’ın kutlama telefonuyla iki ülke arasındaki kopuk diyaloğun başladığı bildirildi.

ATAMA YAPILMADI

Maslahatgüzar seviyesinde sürdürülen Türkiye-İsrail ilişkilerindeki normalleşme, ziyaretle yeni boyut kazanacak. Ziyaretin büyükelçi atamadan yapılacak olması da diplomatik ilişkilerde ender rastlanan bir örnek. Türkiye’nin zaman zaman gündeme getirdiği, İsrail’in bugüne dek olumlu sinyal vermediği büyükelçilik seviyesindeki ilişkinin de ziyaretin ardından gündeme gelmesi bekleniyor. Normalleşme kapsamında enerji işbirliğinin ön plana çıkması bekleniyor.

2018 YILINDAN BU YANA ELÇİ YOK

İsrail’den Türkiye’ye cumhurbaşkanı düzeyinde son ziyaret, 12 Kasım 2007’de Şimon Peres tarafından yapılmıştı. İki ülke arasındaki ilişkiler 2010’daki Mavi Marmara kriziyle kopmuş, 2016’da normalleşmiş ve karşılıklı büyükelçiler atanmış, ancak 2018’de ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının ardından Türkiye, 2018’de büyükelçisini Ankara’ya çağırmış, İsrail’in Ankara’daki büyükelçisinin de ülkesine dönmesini istemişti. O tarihten bu yana diplomatik ilişkiler maslahatgüzar seviyesinde sürdürülüyor.

Cumhuriyet Gazetesi