Patrik Sahak Maşalyan Ermenistan’da

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan bir hafta boyunca, Tüm Dünya Ermenileri Katolikosluğu tahtının da bulunduğu Ermenistan’daki Eçmiadzin’de temaslarda bulunacak.

Patrik Maşalyan için yolculuk öncesinde Kumkapı Surp Asdvadzazin Patriklik Katedrali’nde ruhaniler tarafından yolculuk duaları okundu.

Patrik Maşalyan ayine katılanlara Yüksek Ruhani Konsey’in toplantılarına katılmak üzere Surp Eçmiadzin’e gittiğini söyledi.

Maşalyan seyahatlerinin güzel, öğretici ve bir o kadar da yorucu olacağını, ancak Tanrı’nın yolcuları her zaman koruduğunu anlattı, kendisi için dua edilmesini de rica etti.

Patrik Maşalyan’ın gezisi bir hafta sürecek ve önümüzdeki Cuma günü İstanbul’a geri dönecek. Kendisine gezisinde Türkiye Ermenileri patrikliği Ayinler Sorumlusu Kıdemli Peder Dırtad Uzunyan eşlik ediyor.

Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı Enformasyon merkezi’nden yapılan açıklamaya göre bu vesileyle, Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı’nın ruhanileri Patrik Maşalyan’ı, St. Vaftizci Yahya ve St․ Vardan Şapel-Vaftizhanesine eşlik ettiler. Burada, Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı’nın Aydınlatıcısı, piskopos Muşeğ Babayan’ın başkanlığında bir “Mucize” töreni düzenlendi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/03/07/Patrik-Maşalyan-Ermenistan/226741