Papa Françesko: ‘‘Size Yanlış Yapanlar İçin Dua Edin’’￼￼

Papa Françesko, Angelus kutsamasında İsa Mesih’in öğrencilerine verdiği temel yaşam rehberliğine odaklandı.

Papa, öğrencilerin sezgiye ve nefrete teslim olmaya değil, daha ileri gitmeye çağrıldığını söyledi. Luka’da anlatılan ‘Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, bir yanağınıza vurana öbür yanağınızı da çevirin’ sözlerine değinen Papa Françesko, adaletsizlik duygusu üzerinde düşünmeye davet etti.

Başkâhinin önünde haksız bir şekilde yargılanan İsa’ya muhafızlardan birinin tokat atmasına değinen Papa, ‘‘Rab, kötülüğün hesabını sorar. Diğer yanağını çevirmek, haksızlığa boyun eğmek değildir. İsa haksız olanı kınar. Ama bunu öfke ve şiddetle değil, iyilikle yapar’’ dedi.

‘‘Diğer yanağını çevirmek, kaybedenin geri çekilmesi değil, daha büyük içsel güce sahip olanın, kötülüğü iyilikle yenme eylemidir. Bizlere özgürce verilen hak edilmemiş sevgi, yüreklerimizde benzer eylemlerde bulunma isteği yaratır. Düşmanlarımızı sevmek sadece bizlere bağlı bir eylem olsaydı imkânsız oldu. Ancak Kutsal Ruh’un yardımıyla kötülüğe iyilikle karşılık verebilir ve bizi incitenleri sevebiliriz’’ dedi.

Papa, Hristiyan olmaktan gurur duyan insanların ‘başkalarını düşman olarak görmelerinin ve birbiriyle savaşmayı düşünmelerinin’ ne kadar üzücü olduğuna değindi. Papa Françesko, Hristiyanları kendilerini inciten insanlar için dua etmeye ve Kutsal Ruh’un yüreklerde işlemesini dilemeye çağırdı. (vaticannews)

https://haber.sat7turk.com/papa-francesko-size-yanlis-yapanlar-icin-dua-edin/