Karabağ savaşına 250 paralı teröristin katılımı doğrulandı

Ermenistan Parlamentosu, biri BDT’de, diğeri Avrupa’da faaliyet gösteren iki sözleşmeyi onayladı. Biri terörün önlenmesiyle ilgili, diğeri müzecilik alanında işbirliğiyle ilgili. İlk bakışta birbirleriyle ilişkili değiller, ancak Ermenistan-Azerbaycan ihtilafı bağlamında bu sözleşmeler karşılaştırılabilir.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı 44 günlük savaşa paralı askerlerin katılımına ilişkin yüzlerce olgu topladı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkan Yardımcısı Samvel Hayrapetyan, parlamentoda yaptığı açıklamada, verilerin iki yönde aktarıldığını söyledi.

Hayrapetyan “Bu bilgileri Dışişleri Bakanlığı kanalları aracılığıyla erişilebilir hale getirdik ve departmanımız düzeyinde bu bilgileri BDT Terörle Mücadele Merkezi’nin kullanımına sunduk. Merkez uygun önlemler aldı, teröristlere ilişkin veriler, yaklaşık 250 kendi kendini tanımlayan veri, gelecekte farklı ülkelere girişlerini önlemek için bilgi kaynaklarına girdi.”dedi.

Ermenistan-Azerbaycan ihtilafı, Ermenistan parlamentosu tarafından onaylanan başka bir uluslararası anlaşmada yer almaktadır. “BDT üye devletlerinin müzeler alanında işbirliğine” ilişkin anlaşma, Ermenistan’ın sunduğu özel görüşle Azerbaycan’ın dile getirdiği çekinceyle 9 ülkenin hükümetleri arasında imzalandı.

Mayıs 2019’da oldu. Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Alfred Koçaryan, tarafların neye itiraz ettiğini açıklıyor.

“Bu yasa Ermenistan tarafından Azerbaycan’a uygulanmayacak, tam tersine. Yani Dağlık Karabağ sorunu çözülene kadar her iki tarafça kullanılmayacaktır.”

Anlaşma, BDT üye ülkeleri arasında müze-sergi alışverişinin geliştirilmesi için uygun koşulların yaratılması gerektiğini, bilimsel projelerin düzenlenmesine yardımcı olacağını, müze-sergi alışverişi çerçevesinde gönderilen müze nesnelerinin korunmasını, zamanında iade ve dokunulmazlığı koruyacağını belirtiyor.

Belgeye göre taraflar, İnternet kullanımı da dahil olmak üzere, Anlaşmaya üye ülkelerin tarihi, kültürü ve sanatı hakkında ortak sergi projelerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını teşvik ediyor.

Ermenistan Kamu Radyosu