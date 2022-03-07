İranlı şirketler Ermenistan’da transit yolların yapımına katılacak

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Fatemi Amin, Ermenistan’a yaptığı ziyareti yapıcı olarak nitelendirerek, Yerevan ve Tahran’ın ortak girişimler üzerinde anlaştığını kaydetti. Ermenistan’daki İran Büyükelçiliği bu konuda “Armenpress”e bilgi verdi.

İranlı bakan “Eczacılık ürünleri ve ev aletlerinin ortak üretimi konusunda Ermeni yetkililerle yeni anlaşmalar imzaladık. Ortak ürün Ermenistan’da üretilecek ve diğer ülkelere ihraç edilecek” ifade etti.

Ermenistan ziyaretinin yatırımlar yoluyla ikili ticaret ilişkilerini genişletmeyi amaçladığını belirtti.

Bakan bu ziyaretin, ortak girişimler yoluyla İran ve Ermenistan arasındaki bağları derinleştirmeyi amaçladığını vurguladı.

Reza Fatemi Amin, Ermenistan ve İran’ın Ermenistan’da altyapı projeleri üzerinde anlaştıklarını belirtti.

Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı ile yaptığımız görüşmelerde, İran şirketlerinin Ermenistan’da yol yapımı gibi birçok konuda ön anlaşmaya vardık.

Bakan, İran şirketlerinin Ermenistan’da transit yolların inşası için ihalelere katılması konusunda anlaştıklarını da sözlerine ekledi.

İran’ın Ermenistan Büyükelçiliği, İran’ın Kacaran-Sisian karayolu kesiminin inşasında Ermenistan ile işbirliğine hazır olduğunu ifade ettiğini hatırlatıyor.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, İran’ı Ermenisan üzerinden Gürcistan’ı bağlayan 64 kilometrelik yolun inşasının, İran’ın Kuzey-Güney ulaşım koridoru başlatma planının bir parçası olduğu belirtilirken, Kuzey-Güney ulaşım koridorunun İran, Hindistan, Afganistan, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya, Orta Asya ve Avrupa arasında yük taşımacılığı için 7 bin 200 kilometrelik çok işlevli bir deniz, demiryolu ve karayolu iletişim yolu ağı olduğunu hatırlatıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu