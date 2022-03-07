Harkov sığınaklarında hala çok sayıda Ermeni var

Ukrayna’nın Ermenilerin yoğun yaşadığı Harkov kentindeki durum gerginliğini koruyor. Ermenistan’ın Harkov Fahri Konsolos Yardımcısı Hamlet Hovhannisyan, “Radiolur”a şu anda da sığınaklarda Ermeni ailelerin olduğunu söyledi.

Şehirde birkaç dükkan var, ancak gıda arzı tükendi. Hovhannisyan, bunun zor olduğunu, ancak şehir dışına çıkan otoyolda birkaç kilometre boyunca trafik sıkışıklığı olmasına rağmen insanlar hala tahliyeyi başardıklarını söylüyor.

“Kharkov büyük hasar gördü, altyapı hasar gördü, konutlar. Şu anda birçok sorun hala çözülmemiş durumda, yiyecek, ilaç, su sorunu var. Gün içinde bazı dükkanlar açılıyor ama mallar az, insanlar uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor. Konsolos yardımcısı, “Dükkânları kullanmak için barınaklardan bile çıkamayan insanlar var” diye kaydetti.

Hamlet Hovhannisyan’a göre, çok sayıda Ermeni Harkov’u çoktan terk etti, ancak şehirde birçok sorunu olan başkaları da kaldı.

Ermenistan Kamu Radyosu