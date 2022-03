Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan Türkiye’ye geliyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan 11-13 Mart tarihleri arasında yapılacak olan Antalya Demokrasi Forumu’na katılmak üzere Türkiye’ye geleceğini duyurdu.

Türkiye ve Ermenistan, Karabağ savaşının ardından ilişkilerini normalleştirme ve sınırlarını açma sürecine girerek yeni bir sayfa açma yolunda ilerlemeye devam ediyor. İki ülke ilk kez Ermeni soykırımı ve Dağlık-Karabağ meselelerini ön şart olarak masaya getirmeden normalleşebilme adımları atmayı hedefliyor.

Bu sürecin ilk adımı da Rusya’nın başkenti Moskova’da 14 Ocak’ta bir araya gelen Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan tarafından atıldı. Türkiye ve Ermenistan temsilcileri, ilişkilerin ön koşulsuz olarak normalleşmesine yönelik müzakerelerde anlaştıklarını açıkladı.

Bugün Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Antalya Demokrasi Forumu’na katılacağını Twitter üzerinden duyurdu.

Foreign Minister of #Armenia @AraratMirzoyan will participate in the @AntalyaDF.

