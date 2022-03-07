Azerbaycan’da 17 Ülkeden Gençler Hoşgörü, Hümanizm ve Ermeni Vandalizmini Gördü

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Bakü Uluslararası Çokkültürlülük Merkezi, kuruluşundan bu yana Azerbaycan çokkültürlülüğünü dünyada tanıtmaya ve uluslararası arenada tanıtmaya yönelik önemli projeleri hayata geçiriyor.

Merkezin önemli projelerinden biri de artık bir gelenek haline gelen ve yılda iki kez düzenlenen uluslararası çok kültürlü kış ve yaz okullarıdır. Bu proje, UNICEF’in “Azerbaycan çokkültürlülüğü konusunun yurt dışında ve ülke üniversitelerinde öğretilmesi” projesinin mantıklı bir devamıdır. Eğitim projesi çerçevesinde yabancı ve yerel üniversitelerde Azerbaycan çokkültürlülüğü eğitimi alan öğrenciler için düzenlenen kış ve yaz okullarının amacı, çok kültürlü ve yerli üniversitelerin eğitim gördüğü ülkemizde bu gençlerin öğrendiklerini kendi gözleriyle görmelerine ortam hazırlamaktır. Çokkültürlülük Merkezi, 2015-2020 yıllarında 10 uluslararası çokkültürlülük kış ve yaz okulu düzenlemiştir.

Bu yılın Şubat ayının sonlarında, XI Uluslararası Çokkültürlülük Kış Okulu, “Kültürel mirasa karşı savaş suçları: Karabağ ihtilafının tarihsel bağlamında” üzerine düzenlendi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in tavsiyesi üzerine Bakü Uluslararası Çokkültürlülük Merkezi, her yıl hem ülkemizdeki hem de yurtdışındaki üniversitelerde “Azerbaycan çokkültürlülüğü” konusunu okuyan öğrenciler için Uluslararası Çokkültürlülük Kış ve Yaz Okulları düzenlemektedir. Merkez, bu yıl “Kültürel Mirasa Karşı Savaş Suçları: Karabağ Çatışmasının Tarihsel Bağlamında” konulu XI Uluslararası Çok Kültürlülük Kış Okulu’nu başlattı. 18-24 Şubat 2022 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Kış Okulu, Azerbaycan çokkültürlülüğü konusundaki bilgilerini genişletmek isteyen öğrencilere ve araştırmacılara bu alandaki yeni konuları keşfetme ve Azerbaycan’ın deneyimini kullanarak bilgilerini zenginleştirme fırsatı sunuyor.

Etkinlikte katılımcılar Şeref Sokağı, Şehitler Sokağı’nın yanı sıra Haydar Camii, Dağ Yahudileri Sinagogu, Rus Ortodoks Kilisesi, St. Mary Katolik Kilisesi’ni ziyaret etti ve Eski Kent’i gezdi. 19 ve 20 Şubat tarihlerinde Ağdam ve Şuşa’ya gerçekleştirilen ziyarette katılımcılar Cuma Camii, Giyaslı Köyü Camii, İmarat Sarayı Külliyesi, Ağdam’da Şahbulag Kalesi, Şuşa’da Vagif Türbesi, Bülbül Evi-Müzesi, Yukarı ve Aşağı Govharaga Camileri, Gazançi Kilisesi’ni ziyaret ettiler ve Ermeni vandalizminin sonuçlarını kendi gözleriyle gördüler.

Bu kış okuluna 17 ülkeden 20’den fazla genç katıldı. Gençler çok farklı coğrafyalardan geliyor – Amerika Birleşik Devletleri’nden Endonezya’ya.

Kış okulu katılımcıları hükümet yetkilileriyle bir araya geldi. Bu toplantılardan biri de Kafkas Müslümanları Ofisi tarafından yapıldı. Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Şeyhülislam Allahşükür Paşazade, gençlerin “çok kültürlü değerler” ülkesi Azerbaycan’ı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Allahshukur Paşazade bu tür etkinliklerin öneminden bahsetti ve 17 ülkeden (Türkiye, Rusya, İran, İtalya, Almanya, Kore, Hindistan, Japonya, Romanya, Peru, ABD, Brezilya, Ukrayna) gençlerin ziyaretini övdü. Bulgaristan, Pakistan, Gürcistan) Azerbaycan gerçeklerini görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Gençlerin ülkemize yaptıkları ziyaretleri takdir edeceklerini ve Azerbaycan örneği olarak çok kültürlü yaşam modelinin eşsiz biçimi olan barış ve karşılıklı anlayış alanında gelecekte yapılacak araştırmalardan yararlanacaklarını umduklarını ifade etti.

Azerbaycan’da gerçek bir yaşam biçimi olan çok kültürlü yaşam tarzı modelinin hem tarihi kökleri olduğu hem de bir devlet politikası olarak uygulandığı gençlerin dikkatine sunuldu. Azerbaycan devleti, çok uluslu, çok dinli toplumumuza ulusal bir hazine olarak değer verir, korur, geliştirir ve tam olarak destekler. Bu akıllı devlet politikasının garantörü Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıdır. Milli ve manevi değerlerin gelişmesiyle birlikte insani değerlere saygılı, bu doğrultuda ülke içinde ve dünyada pratik çabalar gösteren, uluslararası girişimler ve projeler başlatan Azerbaycan devleti, farklı dinlerin ve maneviyatın varlığını örneğiyle dünyaya ilan etmektedir. Farklı etnik kökenlerden insanların ruhsal uyum koşullarında yaşadığı ve geliştiği çok kültürlü bir toplum yaratmak mümkündür. Bu, Yüce Allah’ın insanlara kendi irade ve hükümlerine göre yapmalarını emrettiği tek doğru yaşam biçimidir. Herhangi bir toplumun refahı ve ilerlemesi buna bağlıdır. Azerbaycan devletinin ve halkının tüm başarılarının temelinde bu değerler yatmaktadır.

Gençlere, 2020 yılında akıllı bir liderin önderliğinde Azerbaycan’ın güçlü bir ulusal birlik, sarsılmaz bir ulusal dayanışma sergilediği, cesur ordusunun gücüyle 30 yıllık işgaline son verdiği, kadim topraklarını özgürleştirdiği ve tarihi adaleti yeniden tesis ettiği bilgisi verildi. Azerbaycan’ın Vatanseverlik Savaşı’ndaki zaferi, sadece ulusal ve bölgesel öneme sahip değil, aynı zamanda dünya için de özel öneme sahip tarihi bir olaydı. Bu, çok kültürlü Azerbaycan’ın monoetnik, faşist ve ırkçı Ermenistan’a karşı kazandığı zaferdi. Ermenistan tarafından topraklarımızın işgal edilmesi, Birinci ve İkinci Karabağ Savaşları sırasında Azerbaycan halkına yönelik etnik temizlik, soykırım, toprakların yakılması, sivillere karşı yasak silahların kullanılması, yerleşim yerleri ve diğer insanlığa karşı suçlar, kültürel soykırım – tarihi mirasımız, kültürel ve manevi anıtlara vandalizm yapıldı.

A.Paşazade Ermeni Kilisesi’nin saldırgan tavrını ve kışkırtıcı faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti. Azerbaycan’ın Ermeni işgali altındaki topraklarında hiçbir kalıntı, güvenli cami veya dini anıt kalmamışken, Ermeni Kilisesi, Azerbaycan’da Hıristiyan dini anıtlarının tehlikede olduğu, hac ve ibadetlerinin tehlikede olduğu konusunda tüm dünyaya yanlış bilgiler gönderiyor. Ancak ateşkes sağlandıktan sonra Ermeni dini liderinin Azerbaycan toprakları Karabağ’daki kilise ve manastırları rahatlıkla ziyaret edip ibadet ettiğine tüm dünya şahit oldu.

Dini Örgütlerle Çalışma Devlet Komitesi’nde ayrıca Kış Okulu katılımcıları ile bir toplantı yapıldı.

Toplantıda, Başkan Yardımcısı Gündüz Ismayilov, halkımızın hoşgörü gelenekleri, bu alandaki devlet politikası ve Devlet Komitesi’nin faaliyetleri hakkında konuştu. Nüfusunun %96’sının müslüman olduğu Azerbaycan’da tüm dinlerin – Müslüman, Hıristiyan, Yahudi ve diğerleri- temsilcilerinin yüzyıllardır barış ve kardeşlik içinde yaşadıkları kaydedildi. Azerbaycan’da yüzlerce müslüman ve onlarca gayrimüslim dini cemaatin kayıt altına alındığını kaydeden Ismayilov, tüm dinlerin ve dini kuruluşların kanun önünde eşit olduğunu söyledi. Hiçbir dinin ve herhangi bir dini kurumun diğerlerine göre daha üstün veya sınırlı olarak tanımlanamayacağını vurguladı. Bu bağlamda Gündüz Ismayılov, ülkemizde dinler arası uyumun dünyada nadir görülen bir hoşgörü örneği olduğunu vurguladı.

Dini hoşgörünün başkaları için yasal bir norm, bizim için bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, hoşgörünün insanlarımız için bir kültür ve ahlak meselesi olduğunu sözlerine ekledi. Ulusal lider Haydar Aliyev tarafından kurulan ve bugün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından devam ettirilen örnek devlet-din ilişkilerinin ülkemizde tarihi olarak yüksek bir ahlaki ortamın korunmasındaki önemli rolüne dikkat çekti.

Temsil ettiği örgütün faaliyetleri hakkında konuşan başkan yardımcısı, Komitenin dini kuruluşların devlet kaydı, onlara gerekli yardımın sağlanması, ilgili yürütme makamları ve dini kuruluşlar arasında arabuluculuk gibi hükümetin dini politikasını uyguladığını kaydetti.

“Bugüne kadar ülkemizde onlarca cami, kilise ve sinagog devlet tarafından onarılıp yeniden inşa edildi. Şu anda devletin bu alandaki ana görevi, kurtarılmış topraklarımızdaki tarihi ve dini anıtların restorasyonudur. Halen Şuşa’da Ağdam Cuma, Gıyaslı köyü, Ashagi Govhar Ağa, Yukarı Govhar Ağa, Saatli camilerinde büyük imar çalışmaları başlatılmıştır. Aynı zamanda Zengilan’da tarihi bir cami yeniden inşa edildi. Gündüz Ismayilov, “Kurtarılan topraklardaki tarihi ve dini anıtların restorasyonu ve yeniden inşası derken sadece camileri değil, kiliseleri de kastediyoruz” dedi.

UNICEF’in düzenlediği “Kültürel Mirasa Karşı Savaş Suçları: Karabağ Çatışmasının Tarihi Bağlamında” XI Uluslararası Çokkültürlülük Kış Okulu’na Azerbaycan çokkültürlülüğü hakkında bilgilerini genişletmek isteyen 20’den fazla öğrenci ve araştırmacının katıldığı belirtilmelidir.

Fuad Hüseyinzade

http://www.guvengazetesi.com.tr/azerbaycan-da-17-ulkeden-gencler-hosgoru-humanizm-ve-ermeni-vandalizmini-gordu/5479/