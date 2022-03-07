Azerbaycan tekrar provokasyona başvurdu: 1 Ermeni asker hayatını kaybetti

7 Mart günü saat 12:40 sıralarında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler Ermenistan-Azerbaycan sınırının batı kesimindeki Ermenistan askeri mevzilerine ateş açtı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ateş sonucu iki Ermeni asker kurşunla yaralandı.



Askerlerden biri, Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın N sayılı kışlasının sözleşmeli askeri Çavuş Hraç Manasaryan, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/03/07/Azerbaycan/226810