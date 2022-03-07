Azerbaycan, Khramort köyü yönüne yoğun ateş açtı, Rus barış gücü durumu sakinleştirdi

6 Mart sabahı Azerbaycan tarafı yine provokasyona başvurarak Ermeni tarafına, Artsakh’ın Khramort köyü istikametinde yoğun ateş açtı. Rus barışı koruma güçlerinin etkin tepkisi sayesinde durum sakinleşti.

Artsakh Cumhuriyeti Başsavcılığı’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, son dönemde Artsakh Cumhuriyeti’nin Askeran bölgesine bağlı Khramort yerleşiminin yakınlardaki mevzilerde kışkırtıcı ve gergin eylemlerde bulunuyor. Köyün normal yaşamını, tarımsal çalışma sürecini, kırsal yaşamın örgütlenmesini bozmaya çalışıyorlar.

Askeri güç kullanma tehdidiyle psikolojik baskı altında tutup hoparlörlerden uyarılarda bulunmaktan sonra, 6 Mart sabahı Azerbaycan tarafı Ermeni tarafına yoğun ateş açarak provokasyona başvurdu. Rus barışı koruma güçlerinin etkin tepkisi sayesinde durum sakinleşti.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/03/07/Azerbaycan-Khramort-Karabağ-Rus-barış-gücü/226780