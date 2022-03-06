Paris Büyükelçiliği şehitlerimiz unutulmadı

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Ermeni terör örgütü ASALA’nın silahlı saldırısı sonucu 4 Mart 1981 tarihinde şehit olan Paris Büyükelçiliği Çalışma Müşaviri Reşat Moralı ve Din Görevlisi Tecelli Arı, Dışişleri Bakanlığı tarafından anıldı.

Dışişlerinin yaptığı sosyal medya paylaşımında, Reşat Moralı ve Tecelli Arı’nın ASALA tarafından şehit edildiği konumun, harita üzerindeki bilgisi de yer aldı. Ermeni terör örgütleri ASALA, ESAK/JCAG ve 17N, 1973-1994 yılları arasında Türk diplomatları ile yakınlarını hedef alarak 31 kişiyi katletmiş, aralarında Türk ve yabancı ülke vatandaşları dahil olmak üzere onlarca kişiyi öldürmüş ve yaralamıştı.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/paris-buyukelciligi-sehitlerimiz-unutulmadi-304255