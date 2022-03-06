“Kravatsız Başkan” İstanbul’da

BULUT YAMANDAĞ

Yunanistan eski başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras, İstanbul ziyaretinin üçüncü gününde Balat’ta yer alan Aya Yorgi Kilisesi’nde pazar ayinine katıldı. Ayin sonrası Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşen Aleksis Çipras, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye karşı soğuk tutumu nedeniyle Yunan hükumetine eleştirilerde bulunmuştu.

Yunanistan eski başbakanı ve ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak Syriza lideri Aleksis Çipras, geçtiğimiz günlerde Yunan parlamentosundaki konuşmasında hükumetin izlediği dış politikaları eleştirilerde bulunmuş ve Başbakan Kiryakos Miçotakis’i Türkiye’yle olan diyalog kapılarını kapattığına dikkat çekmişti.

Çipras, o konuşmanın ardından ailesiyle birlikte Cuma günü sessiz sedasız Türkiye’ye geldi. “Ateist” olduğu bilinen ana muhalefet lideri, İstanbul ziyaretinin üçüncü gününde Balat’ta bulunan Aya Yorgi Kilisesi’nde Fener Rum Patriği 1. Bartholomeos’un yönettiği Pazar ayinine katıldı. Çipras, Bartholomeos’un tahtının hemen yanında, özel misafirler için ayrılan koltuğa oturdu ve ayini oradan takip etti.

Yaklaşık 4 saatlik ayinin ardından Çipras ve 1. Bartholomeos, Rusya’nın Ukrayna işgali ve Yunanistan ile Türkiye ilişkilerine dair görüşmek üzere Patrikhane’ye geçti.

Sabah Gazetesi