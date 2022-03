Kapadokya’nın lokomotifi Göreme

Dünyanın yükselen seyahat destinasyonları arasında 9’uncu sırada gösterilen Göreme’nin yer aldığı Kapadokya, öyle gizemli, mistik ve sessizdir ki hayranlık uyandırır. Hiç kimse Kapadokya ile vedalaşamaz; yeniden gelebilmek için zaman yaratır

Ali Canip Olgunlu

Bir yılın tüm mevsimlerinin tüm özellikleriyle yaşandığı nadir coğrafyalardandır Anadolu. Lakin Anadolu, 10 binlerce yıl öncesine giden kültürel miraslarının çokluğu ve niteliklerinden ötürü mevsim bakımından benzerlikler gösteren diğer coğrafyalardan açık ara ayrışır: Dağları dağ, denizleri deniz, ovaları da tam anlamıyla ova gibidir. Eşsiz bir çeşitlilik barındıran kültürel miraslarının ilgi çekici örneklerinin yanı sıra tarihin takviminde son derece önemli olaylara şahitlik etmesi bakımından da Anadolu, her dönem Doğu ve Batı dünyasının merkezi konumunda yer alma özelliğine sahiptir.

TripAdvisor adlı seyahat sitesi, dünyanın en önemli seyahat noktalarını güncellerken Anadolu’nun göz bebeği Kapadokya antik bölgesinden Göreme ve çevresini listenin 9’uncu sırasına koydu. İlk sıraya İspanya’dan Mayorka’yı yerleştirince TripAdvisor’ın kıstasları bir kez daha gündeme geldi.

Coğrafi güzellik, tarihsel derinlik, sosyolojik çeşitlilik, mimari üslubun türlü örnekleriyle bezeli Anadolu’da Kapadokya, coğrafik farklılığı ve dinsel mimari örnekleriyle ilgi çeken antik bir bölgemiz olsa da “Anadolu” denilince hem Anadoluluların hem de dünyadaki insanların ilkin akıllarına elbette İstanbul gelir; gelmelidir.

Kapadokya, yerli ve yabancı misafirlerin sadece bir defa gördükleri ve hayranlıkla konakladıkları bir yer olarak akıllarda kalan bölge değildir. Kapadokya’ya gelenler, kez daha gelmeyi planlamadan ayrılamaz bu peri bacaları denilen oluşumla bezeli ilginç coğrafyadan. Dünyada çok az yer, şehir, bölge vardır, defalarca gidilen ve aynı zamanda yılın her mevsimi gidilmesi gereken. Kapadokya’nın başta Göreme olmak üzere tüm diğer beldeleri (Ürgüp, Uçhisar, Avanos, Zelve, Ortahisar) yılın her mevsiminde bir başka yüzünü göstererek âdeta büyüler misafirlerini.

Âşıklar Vadisi’nde yürüyüşler

TripAdvisor, aklına göre veya seyyahların yorumlarına göre bir liste düzenlemiş. Biz de bu listeyi bahane ederek bu pazar Kapadokya’ya yol alalım. Şimdiden selam olsun Kapadokya’dan siz Anadolululara! Kapadokya “kutsal Irmağın kolu” anlamını taşıyor denilebilir. En azından “Güzel atlar ülkesi” dememiz gerekir. Milyonlarca yıl önce aktif olan birçok volkanik dağın patlaması sonrası lavlar, yağmur, sel ve rüzgâr vasıtasıyla türlü türlü şekiller alır. Ancak bölgenin insanoğlunun uygarlık tarihine katkısı, Erken Hristiyanlık dönemiyle başlar. Yüzlerce kilise, şapel ve manastırın inşa edildiği Kapadokya, Anadolu Selçukluları döneminde de önemini korur.

1970’li yıllarda profesyonel turizm organizasyonlarının başlamasıyla yıllar boyunca Kapadokya’nın yükünü Göreme çeker. Gerek açık hava müzesinin görkemi gerekse irili ufaklı kaya oyma pansiyon veya otel gibi tesislerin heyecan uyandıran konaklama biçimi ve gerekse son 15 yıldan itibaren balon seyahatleri sayesinde Göreme, her zaman Kapadokya’nın merkezi, lokomotifi olur. Bunun yanı sıra gurme hassasiyetinde ve kalitesinde servis veren restoranları, yürüyüş parkurları, atlı safari turları, Göreme’yi önemli bir turizm merkezi olarak ön planda tutar. Âşıklar Vadisi’nde yapılan yürüyüşler ve açık bir havada gün batımının seyri, misafirlerde unutulmaz hatıralar bırakır. Dolunay yürüyüşleri sırasında, karanlığı aydınlatan ay ışığında, flüt veya ney dinletisi, gecelerin sessizliğini rahatsız etmeden misafirlere huzur katar. Göreme’de tabiat ana her dilden konuşur; her türlü malzemeden tadında yemekler sunar yerli ve yabancı misafirlerine. Kapadokya öyle gizemli, mistik ve sessizdir ki, ziyarete gelen herkeste hayranlık uyandırır. Hiç kimse Kapadokya ile vedalaşamaz; mutlaka yeniden gelebilmek için zaman yaratır. “Gittim, gördüm” denilen bir yer değildir Kapadokya. Bu ve benzeri daha birçok sebepten dolayı Anadolu’nun dolayısıyla da dünyanın en önemli seyahat noktasıdır.

