İkili İlişkileri Güçlendirmeye Yönelik Suriye-Ermeni Görüşmeleri – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Halk Meclisi Suriye-Ermeni Dostluk Komitesi bugün Ermenistan Cumhuriyeti Şam Büyükelçisi Dikran Kevorkian ile Suriye ve Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının otuzuncu yıldönümü vesilesiyle ikili ilişkileri geliştirmenin yollarını görüştü.

Halk Meclisi’nde yapılan görüşme sırasında Komite Başkanı Lusi İsgenian, iki dost ülkenin halklarının ortak çıkarlarına hizmet etmek için bu ilişkileri her düzeyde daha da geliştirmek için çalışmanın önemini vurguladı. Öte yandan komite üyeleri, uluslararası forumlarda Ermenistan’ın Suriye’ye yönelik onurlu duruşunu övdüler ve iki ülke arasındaki kültürel iletişimi geliştirmek için Suriye’de bir Ermeni kültür merkezi kurulmasını önerdiler.

Buna karşılık Büyükelçi Kevorkian, ülkesinin Suriye ile her alanda ilişkileri geliştirme arzusunu dile getirerek, Ermenistan’ın uluslararası forumlarda Suriye’ye verdiği desteği ve etkilenen bölgelerin Birleşmiş Milletler ile koordineli olarak rehabilitasyonuna katkıda bulunarak yeniden yapılanma sürecine katılmaya hazır olduğunu vurguladı.

P.M.

SANA