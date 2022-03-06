Hocalı Katliamı unutulmadı: Karabağ Zaferi ile yanıt verildi

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Ermeni askerlerinin Dağlık Karabağ Savaşı kapsamında işlediği en kanlı katliam, 30. yıl dönümünde Avrupa’nın farklı merkezlerinde anıldı.

Hollanda’nın Lahey kentinde Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği’nin düzenlediği etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti Lahey Büyükelçiliği Müsteşarı Pınar Gülün Kayseri, Azerbaycan’ın Lahey Büyükelçisi Fikret Axundov ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kentteki Hocalı Anıtı önünde düzenlenen anma programında saygı duruşu ve Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından, anıta çelenk ve karanfiller bırakıldı. Törende konuşma yapan Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği Başkanı İlhan Aşkın, her yıl Hocalı Katliamı kurbanlarını anarak, bu ve buna benzer katliamların bir daha yaşanmaması için dua ettiklerini söyledi. 30 yıl önce dünyanın Hocalı’daki Katliama gözünü kapadığını belirten Aşkın, “Halkın feryadına kulak verilseydi, o insanların acıları paylaşılıp onlara destek olunsaydı içinde bulunduğumuz 2022’de bu katliamlar devam etmezdi” diye konuştu.

BRÜKSEL VE BERLİN’DE ANMA

Belçika’daki anma etkinliğinin merkezi Başkent Brüksel oldu. Azerbaycan Belçika Dostluk Cemiyeti’nin ev sahipliğinde düzenlenen panelde Hocalı Katliamı’nın yaşattığı acılar bir kez daha hatırlatıldı. Ermenistan’ın işgali sonucunda Hocalı’da 613 kişinin öldüğünü hatırlatan sivil toplum kuruluşu ATHEM’in Başkanı İlham İsmailov, geçen yıl Azerbaycan toprağı Karabağ’da 44 günlük çetin bir mücadele ile zafer kazanıldığını söyledi. İsmailov, “Bu zafer ile katliamlara yanıt verildi” dedi.

Anma etkinliklerine ev sahipliği yapan bir merkez de Almanya’nın başkenti Berlin oldu. Farklı Azerbaycan derneklerinin birlikte düzenlediği etkinlikte konuşan Işıkyol Derneği Başkanı Şerife Caferi, Hocalı Katliamının büyük Ermenistan planının bir parçası olduğunu söyledi. Anma mitinginde konuşan siyasetçi Gurban Alakbarov ise son kazanılan Karabağ Zaferi ile Azerbaycan ve Türkiye’nin bölgede yeni bir güç olarak ortaya çıktığına dikkat çekildi.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/hocali-katliami-unutulmadi-karabag-zaferi-ile-yanit-verildi-304333