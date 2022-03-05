Şar Antik Kenti beyaza büründü

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde bulunan Şar Antik Kenti, kar yağışıyla beyaza büründü. Tarihteki ilk yazılı anlaşma olan Kadeş anlaşmasına imza atan kralın kızı Puduhepa’nın yaşadığı 3 bin 500 yıllık antik kente ev sahipliği yapan Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, doğa ve tarih tutkunlarını ilçeye davet etti.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Hititlerin ‘Pontus Komanası’ olarak ilk dini merkezlerinden olma özelliğine sahip 3 bin 500 yıllık Şar Antik Kenti’ni herkesin görmesi gerektiğini belirtti.

Tarihte Mısır ve Hititler arasındaki savaşın Şar’da yaşayan kralın kızı Puduhepa’nın girişimleri sonucu Kadeş anlaşması ile sona erdiğini ve bu nedenle bölgenin tarihi anlamda önemli bir merkez konumunda olduğuna dikkat çekti.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçenin keşfedilmemiş bir cennet olduğunu ifade ederek, ziyaretçilerin talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak özel kamp alanları projesi hazırladıklarını kaydetti.

Başkan Ergü, “Kışın beyaza bürünen Şar Antik kentinin Milattan Önce 1500 yıl öncesine dayanan endemik bitkileri, doğal güzellikleri ile binlerce yıllık geçmişi var. Bölgede 3 bin 500 yıllık tarihi eserler bulunmakta. Tufanbeyli ilçesi sınırları içerisinde kalan Şar köyünün tarih sahnesinde önemli yeri var. Bunlardan ayakta olanlardan bazıları Ala Kapı, Kırık Kilise ve Antik Tiyatro gezilecek yerler arasında. Tufanbeyli, Hitit döneminin önemli merkezlerinden biridir. Kizzuwatna Krallığı’nın en önemli merkezlerinden olan Comona şehri o dönem için dini bir devlet niteliği taşıyor. Tarihin ilk yazılı anlaşması olan Kadeş anlaşması Hitit Kralı III. Hattuşili, Mısır Firavunu II. Ramses ve Hitit Kralı’nın eşi Kizzuwatna ve kızı Puduhepa arasında imza edilmiştir. Puduhepa bizim kızımızdır. 3 bin 500 yıl önce barışın kadınıdır. Mısır ve Hititler arasındaki savaşı diploması ile önlemiş bir kadındır. Şar Antik Kenti’ne herkesi bekliyoruz” diye konuştu. (İHA)

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