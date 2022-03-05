Fenerbahçeli isim son yolculuğuna uğurlandı ￼

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi ve bir dönem Fenerbahçe Futbol A.Ş. ile Fenerbahçe Futbol Akademisi yönetiminde görev alan merhum Aram Markaroğlu, için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde tören düzenlendi.

Aram Markaroğlu’nun kızı Talar Avedikyan, yaptığı konuşmada, “Öncelikle şunu söylemek isterim ki Aram Markaroğlu’nun kızı olmak çok büyük bir onur ve şeref. Bunun için ona çok teşekkür ederiz. Çok güzel çocuklar yetiştirdi, çok güzel bir aile kurdu ama bizim ailemiz dışında, çekirdek ailemiz dışında kurduğu başka aileler de varmış. Onu söyledim, onu fark ettim ki her dokunduğu hayatı değiştirmiş, güzelleştirmiş bir adam. Ben, babamı anlatamam, çünkü anlatsam da babam anlatılmaz yaşanır. O yüzden hepimiz çok şanslıyız, çünkü hepimize dokundu, hepimizin hayatlarında çok önemli bir yeri var. ‘Baba, seni çok özleyeceğiz.’ Tekrardan ayaklarınıza sağlık” dedi.

Aram Markaroğlu’nun kızı Sesil Kayaoğlu da, “Bugün Talar ile beraber bir metin hazırlayıp sizlerle konuşmayı çok istedik. Tanıyanlar bilir, babam konuşmayı çok severdi. Böyle bir haziruna karşı konuşmaktan da onun adına onur duyuyoruz. Ama maalesef yapamadık, o yüzden birkaç kelimeyle teşekkür etmek istiyoruz. Babamın ilk mabedi iş yeri, şirketidir. Kendi tırnaklarıyla bugünlere getirdiği, bizleri okutup yetiştirdiği yer; ikinci mabedi ise Fenerbahçe Spor Kulübü’ydü, siz de bilirsiniz. Sabah şirketinden uğurladık, ikinci olarak burada, bu organizasyonu yapan, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çok huzurlu uyuduğuna çok eminiz. Tekrardan hepinizin ayaklarına sağlık. Beraberce onu böyle güzel bir şekilde uğurladığınız için çocukları olarak manevi anlamda çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Aram Markaroğlu için saat 15.00’te Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde cenaze töreni gerçekleştirilecek ve cenazesi Balıklı Ermeni Mezarlığı’na defnedilecek.

https://odatv4.com/guncel/fenerbahceli-isim-son-yolculuguna-ugurlandi-231504