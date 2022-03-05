Ermenistan ile Normalleşme Süreci Kapsamında Alican Sınır Kapısında Çalışma

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Ermenistan ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan normalleşme süreciyle birlikte Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında yer alan Iğdır’da, Alican Sınır Kapısı’nın açılacağı dedikoduları devam ederken Alican sınır kapsına giden yolda bazı görevlilerin ölçüm yaptığı görüldü.

Kim adına niçin yolda ölçüm yaptığı açıklanmayan çalışma, köylüler tarafından heyecanla karşılandı.

Köylüler, “Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme ve görüşmeler neticesinde kapalı olan Alican sınır kapısı açılacağa benziyor. Şimdiye kadar kimseler ortada yoktu. Zaten kapının bulunduğu yerde gümrük binası ve lojmanı gibi bir yer var. Galiba yol genişletmesi için ölçüm yapıyorlar. Ermeniler Azerbaycan da işgal ettiği topraklardan atıldı. Kapı açılabilir. Ermeniler için de iyi olur“ dediler.

Ermenistan ile Türkiye arasındaki 325 kilometrelik sınırda iki sınır kapısı bulunuyor. Biri Kars’a kadar uzanan demir yolu Akyaka Sınır Kapısı, diğeri Iğdır’ı da kara yolu Alican Sınır Kapısı.

Her iki sınır kapısının 1993’ten beri Ermenistan’ın Karabağ’ı işgal etmesi ile birlikte kapalı bulunuyor. Türkiye 2009 yılında Alican sınır kapsına giden kara yolunu yenilemiş ve asfalt dökmüştü. Iğdır’da yaşayan Azerbaycan Türkleri olaya tepki göstererek, “İşgal altındaki topraklardan Ermeniler çekilmedikçe sınır kapıları açılmaz” diye miting ve açıklamalar yapılmıştı.

http://www.guvengazetesi.com.tr/ermenistan-ile-normallesme-sureci-kapsaminda-alican-sinir-kapisinda-calisma/5478/



