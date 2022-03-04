Youtube’tan Odatv’ye skandal sansür… “Ermeni Soykırım yoktur” diyemezsiniz

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Odatv’nin YouTube hesabından paylaştığı “Soykırım dil düşmanıdır… Osmanlı Ermeniceyi nasıl korudu” başlıklı videosu nedeniyle ceza aldı. Youtube kanalı bir hafta boyunca video yükleme, gönderi yayınlama ve canlı yayın yapamayacak.

Youtube’tan Odatv’ye ceza geldi. Gelen cezada Odatv’nin Youtube kanalı bir hafta boyunca video yükleme, gönderi yayınlama ve canlı yayın yapamayacak. Youtube’a göre Odatv Youtube kanalı, “Soykırım dil düşmanıdır… Osmanlı Ermeniceyi nasıl korudu” başlıklı videosuyla nefret söylemi politikasını ihlal etti. Yapılan açıklamada; “Bu video Youtube’un nefret söylemiyle ilgili politikasını ihlal ettiği için kaldırıldı. Ülkenizde nefret söylemiyle savaş hakkında daha fazla bilgi edinin” yazıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 2021 yılında 1915 olayları için “Soykırım” ifadesini kullandı. Türk kamuoyunda Biden’ın açıklamasına tepkiler çığ gibi büyüdü. Araştırmacı gazeteci Soner Yalçın 4 Nisan 2010’da Hürriyet gazetesinde ‘Ermeni Soykırımı’nı Merkel nasıl yalanladı’ başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Soner Yalçın, 29 Nisan 2021’de bu kez de Sözcü gazetesinde ‘Yalanlar & Gerçekler’ başlıklı yazıyı yazdı. Odatv bu iki yazıyı kaynak göstererek “Soykırım dil düşmanıdır… Osmanlı Ermeniceyi nasıl korudu” başlıklı video içeriğini hazırladı.

Önce bir hatırlatma yapalım…

Yıl: 2005

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in İsviçre’de verdiği konferanslarda, “Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır” demesi üzerine bu ülke yargısınca ‘ırkçı ayrımcılık’ gerekçesiyle cezaya çarptırılmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ise ‘ifade özgürlüğü’ vurgusu yaparak İsviçre’yi haksız bulmuştu.

Yıl: 2015

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Strazburg’da AİHM Büyük Daire’de görülen “Ermeni soykırımı” temyiz davasını kazandı. Alınan kararla “Ermeni soykırımını iddiaları”nı reddetmek suç olmaktan çıktı. AİHM’in verdiği bu nihai kararla, 42 Avrupa Konseyi üyesi devleti doğrudan, diğer devletleri ise uluslararası hukuk açısından bağlandı.

Peki, Soner Yalçın yazılarında Soykırım ile ilgili ne yazmıştı?

Yazının özeti şuydu ki, Soykırım dil düşmanlığıydı… Osmanlı sözde soykırım yaptıysa bakanlıklarında Ermeni vatandaşlarına neden görev ve bakanlık verdi? Nede okullarında Ermenice öğretmeye devam etti? Gerçek soykırım dil düşmanıdır ve Osmanlı bunu yapmadı.

Çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu Youtube, Odatv’ye 4 Mart günü sansür uyguladı.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/odatvye-skandal-ermeni-sansuru-516970h.htm