Uluslararası Ladino Günü İstanbul: 20 Mart 2022￼

Geleneksel Uluslararası Ladino Günü İstanbul bu yıl da pandemi sebebiyle çevrimiçi gerçekleşiyor. Etkinliğe Zoom üzerinden katılabilir veya İstanbul Sefarad Merkezi’nin hesabından Facebook’ta canlı izleyebilirsiniz.

Ladino Günü 2022, birkaç ay önce kaybettiğimiz ve İstanbul’da Ladino’nun canlılığı için uğraşan Henri Çiprut anısına düzenleniyor.

15:45’te başlayacak ve tamamen Ladino programda bu yıl neler var? Sefarad Merkezi’nden Silvyo Ovadya ve Karen Şarhon’un hoşgeldiniz konuşmalarından sonra Henri Çiprutanılacak. Ardından Seyfi İşman’ın Sinemada Yahudi Mizahı adlı konuşması ve yakında çıkacak Ladino Tintin çizgi romanı sunulacak. Yine yakın zamanda kaybettiğimiz Sefarad müzisyen Selim Hubeş de Ladino gününde anılacak.

Anna Eskenazi, Süzet Herman ve Şeli Gaon’un komik anılarını anlatacak. Ardından Türkiye Hahambaşı İshak Haleva kısa bir konuşma yapacak. Avlaremoz yazarlarlarından araştırmacı Kenan Cruz Çilli bir sunum yapacak ve bunu Barcelona’daki Colectivat projesi takip edecek.

Her yıl olduğu gibi bu senenin programında da bir tiyatro oyunu var: Rekuerdos (Anılar).

Zoom katılım linki:https://bit.ly/3JRmde8

Facebook linki: https://www.facebook.com/Sephardiccenteristanbul

Etkinlik Duyurusunun Orijinali (Ladino)

El Dia Internasional del Ladino/Judeo-Espanyol, Estambol, 2022

Este anyo vamos a selebrar el DIDL de Estambol el 20 Marso 2022 a las 15:45 (de Estambol) [06:45 Dallas; 07:45 New York; 9:45 Buenos Aires; 13:45 Paris; 14:45 Israel], malorozamente yene en el ZOOM. Vos aparejimos un program maraviyozo para todos vozotros, muestra audiensia loyal de kada anyo. Puedesh ver el program en la broshur ke estamos publikando aki. Si keresh apoyarmos por los esfuersos ke estamos aziendo para prezervar muestra kultura, puedesh ir a muestro sitio de web, www.istanbulsephardiccenter.com i merkar un (o mas) sertifikado de apoyo de DIDL 2022.

El link para el ZOOM esta aki: https://bit.ly/3JRmde8

Puedesh tambien ver el program en bivo en Facebook en:

https://www.facebook.com/Sephardiccenteristanbul

Vos asperamos a todos para pasar un dia yeno de alegria, de kantes, de videos enteresantes i un teatro a las mil maraviyas!

https://www.avlaremoz.com/2022/03/04/uluslararasi-ladino-gunu-istanbul-20-mart-2022/