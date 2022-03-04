Ukrayna’nın Herson kentinde bir Ermeni vatandaş öldürüldü

Ukrayna’da yaşanan çatışmalar sonucunda 2 Mart tarihinde Ukrayna’nın Herson şehrinde bir Ermeni vatandaş hayatını kaybetti. Son günlerde sıcak çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Herson şehrinin kontrolü Rusya’nın açıklamalarına göre onların kontrolüne geçti.

Kiev Ermeni Toplumu Başkanı Norik Gevorgyan’ın aktardığı bilgilere göre ölen şahıs yakınlarını tahliye ederken oturduğu evin yanında hayatını kaybetti. Ancak olayın hangi koşullarda meydana geldiği bilinmiyor.

Daha sonra ölen Ermeni vatandaşın isminin Vahik Soghomonyan olduğu öğrenildi.

Bununla ilgili hem Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan, hem de Diaspora İşleri Komiserliği’nden doğrulama geldi.

ERMENİ HABER AJANSI