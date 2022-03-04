Ukraynalı Ermenileri Polonya’da karşılayan var

“Görüp, bize yaklaşsınlar diye, elimizde Ermenistan bayrağıyla dolaşıyoruz”

Ukrayna’nın Kharkov, Kherson ve başkent Kiev kentlerinde durum gerginliğini koruyor.

Ermenistan’ın Doğu Ukrayna Fahri Konsolosu Norik Gevorgyan, Kiev Ermeni Cemaati Başkanı ile görüştü.

Kiev’deki insanların yakıt sorunu yaşaması, şehir dışına çıkmanın giderek zorlaşması ve toplu tahliyeler yapılmamasına rağmen, Ukrayna’da yaşayan Ermeniler, ülkeyi terk ediyor.

Polonya’daki Ermeni cemaatinin temsilcisi Artyom Petrosyan, “Ermenilerin görmesi ve yaklaşması için, elimde üç renkli Ermenistan bayrağı tutuyorum.

Bölgede Ermeni aramaya çalışıyoruz, “Ermeniler!” diye bağırıyoruz.

Sınırı geçtikten sonra, Polonya tarafında otobüslerimiz var, ücretsiz ulaşım sağlıyoruz.

Gerekirse onlara sıcak giysiler ve sıcak yemek veriyoruz”,- dedi.

Polonya’daki Ermeni cemaatinin verilerine göre, son birkaç günde, yaklaşık 1.500 Ukraynalı Ermeni, Polonya-Ukrayna sınırını geçti․

Topluluk temsilcisi Artyom Petrosyan, sayının daha yüksek olduğunu, çünkü sınırı geçtikten sonra herkesin toplulukla iletişim kurmadığını söylüyor․

“Geçtikten sonra Ermeniler esas olarak büyükelçiye, Ermenistan’a dönmek için başvuruda bulunuyorlar.

Elbette Almanya, Belçika veya Fransa gibi diğer Avrupa ülkelerine gidip teslim olmayı düşünen Ermeniler var.

Bu bizim için çok ciddi sorunlara neden oluyor, kimliklerini tespit edemiyoruz”,- diyor Artyom Petrosyan.

Kontrol noktalarındaki kuyrukların uzun olduğunu ve Ukrayna’dan ayrılanların uzun süre beklemek zorunda olduğunu söyleyen, Polonya’daki Ermeni cemaatinden bir temsilci, “Ukrayna tarafından daha koordineli bir tahliye olsaydı Ermenilerin tahliyesi daha kolay olurdu.

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Dün itibari ile sınırda kuyruk 21 km idi.

İnsanlar yaklaşık 1,5-2,5 gün sınırda bekliyor.

Ermenilerin bir yerde toplanabilmeleri ve tek yöne gidebilmeleri için özel bir koridor açma konusunda anlaştık”,- demektedir.

Kiev Ermeni Cemaati Başkanı, Ermenistan’ın Doğu Ukrayna Fahri Konsolosu Norik Gevorgyan, insanların tahliyesinin her geçen gün daha da zorlaştığını söylüyor.

“Kiev’de yakıt sorunu var, şehir neredeyse kapalı olduğu için çıkmak çok zor.

Çatışmaların olduğu pek çok yerde, insanların tahliyesi tehlikeli olduğundan, bu insanlara yerlerinde kalmalarını tavsiye ediyoruz, orada kalmanın bir çıkış yolu olmadığını anlıyoruz, fakat gidin deyip, bu sorumluluğu üzerimize alamayız.

Dışişleri bakanı Ararat Mirzoyan, 2 Mart’taki oturumda, Ermenilerin Ukrayna ihtilaf bölgesinden tahliye edilmesi konusuna değindi.

Mirzoyan, Ermenistan’ın sadece Ermenilere değil, diğer mültecilere de yardım etmeye hazır olduğunu vurguladı.

“Ayrıca Polonya, Slovakya, Romanya, Moldova ve Macaristan gibi, batı tarafında Ukrayna’ya komşu olan ülkelerle görüştük ve anlaştık.

Büyükelçiliklerimizin bulunduğu şehirlerden, Ukrayna sınırındaki şehirlere diplomatlar gönderildi.

Diplomatların görevi, sınırı geçen Ermenistan vatandaşlarının Ermenistan’a dönüşlerini organize etmek için mümkün olduğunca desteklemektir”,- dedi Ararat Mirzoyan.

Ermenistan Kamu Radyosu