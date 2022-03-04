Türk büyükelçisinin nefret söylemi

YouTube, Ermeni Soykırımını inkâr eden Türk büyükelçisinin videosunu engelledi

“YouTube” video portalı, Ermeni Soykırımı’nın inkârına ilişkin videoyu engelledi.

Bu videoda, Türkiye’nin eski Avrupa Birliği İşleri Bakanı ve şimdi Türkiye’nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Egemen Bağış, inkârcı bir duruş sergiliyor.

Nisan 2020’de çekilen video, Türk web sitesinin YouTube kanalından kaldırıldı.

Bir süre sonra Egemen Bağış, aynı videoyu kişisel YouTube kanalında yayınladı.

Ancak YouTube bu sefer de videoyu engelledi.

Videoda yer bulan nefret söylemi, engellemenin gerekçesi olarak gösterildi.

Ermenistan Kamu Radyosu