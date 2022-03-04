Putin’den tebrik

Putin, Ermenistan Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Khaçaturyan’ı tebrik etti

Kremlin basın servisinin Perşembe günü bildirdiğine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vahagn Khaçaturyan’a, Ermenistan Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilgili bir tebrik mektubu gönderdi.

“Bu yüksek pozisyondaki faaliyetinizin, Rus-Ermeni müttefik ilişkilerinin daha da gelişmesine, kardeş halklarımızın yararına, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi adına karşılıklı yarar sağlayan Avrasya entegrasyon süreçlerinin teşvik edilmesine katkıda bulunacağından eminim”,- yazmaktadır tebrik mesajında.

Meclisteki “Sivil Sözleşme” fraksiyonu tarafından aday gösterilen Vahagn Khaçaturyan, Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildi.

Oylamaya 107 milletvekilden 71’i katıldı, geçersiz oy çıkmadı.

Muhalefetteki “Onurum var” ve “Ermenistan” grupları, cumhurbaşkanlığı seçimi görüşmelerine ve oylamaya katılmadı.

Ermenistan Kamu Radyosu