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Hrant Dink cinayeti davasında firari hükümlü Ahmet İskender yakalandı

2022-03-04

Hrant Dink cinayeti davasının firari hükümlüsü Ahmet İskender, Kırgızistan’da sahte pasaportla yakalandı.
Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin dava kapsamında 14 yıl 4 aylık hapis cezası kesinleşen firari hükümlü Ahmet İskender, Kırgızistan’da sahte pasaportla yakalandı.

Hürriyet Gazetesi

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