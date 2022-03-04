Hrant Dink cinayeti davasının firari hükümlüsü Ahmet İskender, Kırgızistan’da sahte pasaportla yakalandı.
Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin dava kapsamında 14 yıl 4 aylık hapis cezası kesinleşen firari hükümlü Ahmet İskender, Kırgızistan’da sahte pasaportla yakalandı.
Hrant Dink cinayeti davasında firari hükümlü Ahmet İskender yakalandı
Hrant Dink cinayeti davasının firari hükümlüsü Ahmet İskender, Kırgızistan’da sahte pasaportla yakalandı.
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