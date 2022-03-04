Estukyan’a “Demokratik Modernite” dergisindeki yazısı için soruşturma

Gazetemiz yazarı ve Ermenice sayfalar editörü Pakrat Estukyan’a “Demokratik Modernite” dergisinde yazdığı bir yazı nedeniyle soruşturma açıldı.

Üç ayda bir yayımlanan Demokratik Modernite Dergisi’nin Temmuz-Ağustos 2021’de yayınlanan “Özel Savaş Kuramı” sayısına açılan soruşturma kapsamında gazeteci ve yazar Pakrat Estukyan, avukatları Özcan Kılıç ile Sercan Korkmaz eşliğinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi.

Derginin ilgili sayısında, “Çoktan teke, vardan yoka ya da mozaikten mermere; Türkiye” başlıklı yazı nedeniyle ifade veren Estukyan, “örgüt propagandası” iddiası ile ifade verdi. Yazısında, “YPG, YPJ Gerillaları” kavramlarını nedeniyle suçlandığını belirten Estukyan, bunun suç sayılamayacağını belirtti.

Müvekkili Estukyan’ın kullandığı “YPG, YPJ Gerillaları”na açıklık getiren avukat Sercan Korkmaz, “Gerilla” kavramının Türk Dil Kurumu’nda (TDK) düzenli orduya karşı küçük birlikler halinde ve hafif silahlarla donatılmış topluluk olarak geçtiğini belirtti. Avukat Özcan Kılıç da takipsizlik kararı verilmesini istedi.

Soruşturmaya dair Mezopotamya Ajansı’na konuşan Pakrat Estukyan, durumun terminoloji tahammülsüzlüğü olduğunu ifade etti. Estukyan, “Egemen düzen istiyor ki; kendisi meselelere hangi tanımı kullanıyorsa herkes de aynı tanımı kullansın. Ama bu yazının da düşüncenin de fikrinin de özüne aykırı bir durum. Bazen aynı kişiye birileri iş insanı diyor birileri mafya diyor. Ne yapacağız şimdi? Kişi gerçekten mafya ama öbür tarafından bakılınca iş insanı oluyor. Bazen hayırsever oluyor. Bu mevzu da tam da böyle bir şeydir” dedi.

Agos