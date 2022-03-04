Ermenistan- Ukrayna U-21 maçı ertelendi

24 Mart’ta Armavir şehrinde UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme turu yedinci turunda Ermenistan-Ukrayna U-21 maçı oynanacaktı.

Ermenistan Futbol Federasyonu’nun web sitesinde yer alan bilgilere göre, Ukrayna’daki durum nedeniyle UEFA, maçı süresiz olarak ertelemeye karar verdi. Karşılaşmanın yeni tarihi hakkında ek bilgi verilecektir.

UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası ön eleme turu sekizinci turunda Sırbistan 21 Yaş Altı takımı ile Ermenistan 21 Yaş Altı maçı 29 Mart’ta Sırbistan’ın Bachka Topola kentinde oynanacak.

ERMENİ HABER AJANSI