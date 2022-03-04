Emekli Korgeneral Karakuş: Ukraynalılar Rus değil, Kiev’in adı ‘Kıyı-Ev’den gelir

Habertürk canlı yayınında konuşan Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, Ukrayna tarihiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Emekli Korgeneral Dr. Karakuş, “Beş bin yıl önce bütün dağların, ırmakların ismi Türkçe verilmiştir” dedi. Kiev, ‘Kıyı ev’dir diyen Emekli Korgeneral Dr. Karakuş, “Zamanla Kiev’e dönüşmüştür. Orada Hazar Devleti’nin sınırlarını çiziyor” ifadelerini kullandı.

‘TARİHİ TAMAMEN BATILILARDAN YA DA İSRAİL TARİHİNDEN ALIYORUM’

Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş katıldığı televizyon programında şunları söyledi:

“Tarihi iyi değerlendirmek lazım. Tabii ki ben tarihi tamamen Batılılardan ya da İsrail tarihinden alıyorum. Çünkü özellikle bu bölgenin İsrail tarihi ile çok alakası var. Bu ülkeler Avrupa’nın ortasından bugünkü Kore’ye kadar tamamen Deşt-i Kıpçak bölgesidir. Beş bin yıl önce bütün dağların, ırmakların ismi Türkçe verilmiştir. Hazar Devleti MS 300’lü yıllarda kurulmuş, 1100 yılında yıkılmıştır” ifadelerini kullandı.

‘KİEV, ‘KIYI EV’DİR’

Karakuş, “Kiev, ‘Kıyı ev’dir. Zamanla Kiev’e dönüşmüştür. Orada Hazar Devleti’nin sınırlarını çiziyor. Yahudiler buraya Romalılardan kaçmak için gelmiştir. Yahudiler Hazar Türklerine sığınmışlardır. Bu devlet üç dinlidir; Musevi Hazar Türkleri, Müslüman Hazar Türkleri ve Hristiyan Hazar Türkleri vardır. 700 yıl yaşamıştır bu devlet. Dikkatinizi çekerim; Hazar devleti yıkıldıktan sonra bugünkü Ukraynalılar Hristiyan olanlar, bir şekilde Musevi olanlar ve Yahudiler Polonya’ya, Almanya’ya gitmişlerdir” dedi.

‘BUGÜN KARAY TÜRKLERİ, MUSEVİDİRLER’

Hitler döneminde katledilenlerin 4 milyonu Hazar Türkü Musevisidir, Yahudi olmadığını ifade eden Karakuş, “Ama bunların arasında ilave olarak 400 bin Yahudiyi daha Hitler maalesef katletmiştir. Bugün Karay Türkleri, Musevidirler ve çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşamaktadırlar. Onlar Hazar Türkleri’nin Musevi olanlarıdır. Müslüman olanları kimdir? Hazar-Baycanlılar’dır. Yani Azerbaycanlılardır” vurgusu yaptı.

‘BUGÜNKÜ UKRAYNALILAR ONUN İÇİN RUS DEĞİLDİR’

Karakuş konuşmasına şöyle devam etti:

“Afganistan’a kadar uzandığı için bu devlet, Afganistan’da da bugün Hazaralar vardır. Onlar Hazar Türklerinin devamıdır. Bu devletin de bir sınırını çizeyim de herkes ona göre konuşsun. Bugünkü Romanya, Ukrayna, Kafkasların tamamı, Azerbaycan’ın tamamı, Hazar Denizi’nin kuzeyi, Türkistan’ın tamamı, Afganistan’a kadardır bu Hazar devleti. Bugünkü Ukraynalılar onun için Rus değildir, onun için Rusya ile farklı düşünüyorlar.”

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