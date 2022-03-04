Atina’da ‘Ukrayna konusunda Erdoğan’la görüşelim’ sesleri

Yunanistan’da Devlet Bakanı Gerapetritis, Ukrayna nedeniyle Türkiye’yle yakın iletişim çağrısı yaptı. Gerapetritis, Ankara’nın denge politikasını eleştirirken, “Karar vermek Türkiye’ye kalmış” dedi.

Nikolaos Stelya

DUVAR – Yunanistan’da Devlet Bakanı Giorgos Gerapetritis, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmesinde “Türkiye ile açık iletişim kanallarını korumalıyız. İki ülke liderleri arasında bir görüşme gerekiyor” dedi. Gerapetritis, “Coğrafya bizi birbirimize bağlıyor” ifadelerini kullandı.

Gerapetritis, komşu ülkenin kabinesinden, Rusya’nın Ukrayna işgalinin başlamasından sonra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme olasılığına atıfta bulunan ilk üst düzey hükümet yetkilisi oldu.

Gerapetritis’in bu açıklamayı Türkiye’nin Ukrayna’daki savaşa gösterdiği tepkiyi eleştirdiği bir demeç çerçevesinde yapması da dikkat çekti. Türkiye’nin Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yaklaşımını “ikircikli” olarak niteleyen Yunanistanlı siyasetçi, “Türkiye, kendi siyasi ve diplomatik çıkarlarıyla Batı’nın [Rusya’ya karşı] ağır yaptırım politikası arasında denge kurmaya çalıştı. Bu doğru bir tutum değil, ama karar vermek Türkiye’ye kalmış” dedi.

Muhafazakâr siyasetçi ayrıca, Ukrayna krizi nedeniyle Türkiye’nin diplomatik pozisyonunun uluslararası arenada ağırlık kazandığı görüşünü paylaşmadığını da belirtti.

Atina Ankara’nın Ukrayna krizine verdiği reaksiyonu yakından takip ediyor. Atina’nın yakın müttefiki Lefkoşa’da da, Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafının kriz karşısındaki tutumunu değerlendiriliyor. Kıbrıs Rum tarafı da yeni bir açıklamayla, hava sahasının Rusya’ya kapatılmasının Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türklerin tutumuna bağlı olduğu mesajını yineledi.

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