Zelenskiy’in Erdoğan için ağır sözler söylediği video ortaya çıktı

Devlet başkanı olmadan önce komedyenlik yapan Volodimir Zelenskiy, televizyonda yayınlanan bir programda Erdoğan ve Türkiye vatandaşlarına yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandı.

Anadolu 2071 Sosyal Medya Derneği Başkanı Bekir Tiryaki, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in komedyenlik yaptığı yıllardaki bir videosunu paylaştı.

“Türk Mahallesi” adlı skeçte Türkiye’deki düşünce özgürlüğü eleştirildi ve Erdoğan için ağır ifadeler kullanıldı. Videoda ayrıca Türkiye vatandaşları, Ermeniler, Araplar ve Mısırlılar hakkında da aşağılayıcı ifadeler kullanıldı.

Zelenskiy, programda “Erdoğan bıyıklı hamam böceğidir” ifadelerini kullandıktan sonra “Belki hapse düşeriz ama en fazla 300 kırbaç yeriz. İşte mizahımız o kadar acı” diye konuştu.

Skecin bir başka kısmında ise “Biz Türkler” diyen bir komedyen sözlerine şöyle devam etti:

“Evet, Türkler. Yarı Araplar değil. Pis Mısırlılar değiliz. O yarı aksanlı Ermeniler de değiliz. Esmer çingeneler değiliz; Türküz. Başımızda da milli başlığımız fes var. Aladdin’deki maymunun şapkası değil.”

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