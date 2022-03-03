Yeni font levhalara uygulanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) ‘Sokaktaki Ankara Projesi’ kapsamında kentlilerin seçtiği yeni Ankara Fontu’nu cadde ve sokak levhaları ile bina numaralarında uygulamaya devam ediyor. Eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlamış levhalar numarataj atölyesinde geri dönüştürülüyor. Atölyede günde bin tabela yapıldığını belirten ABB yetkilileri, “Atölyemizde günlük 300 adet bulvar, cadde ve sokak, 700 adet de bina numara tabelasının basımı gerçekleşiyor. Ekiplerimiz daha sonra yenilenen tabelaların montaj işlemini belirlenen noktalara giderek tamamlıyor” bilgisini verdi. HOCALI KATLİAMI KURBANLARI ANILDI Öte yandan ABB, Hocalı Katliamı’nın 30. yıldönümü nedeniyle Gençlik Parkı Büyük Sahne’de anma programı düzenledi. Programda akademisyenler tarafından katliamın tarihsel süreci ile yakın tarihte bölgede meydana gelen olaylar, kültürel ve sosyal etkiler anlatıldı. İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı’nın çalınmasıyla başlayan anma programında hazırlanan sinevizyon gösterisi de ilgiyle izlendi. Hürriyet Gazetesi