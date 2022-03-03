Vahagn Khaçaturyan Ermenistan’ın yeni cumhurbaşkanı seçildi

Armen Sarkisyan’ın istifa etmesi sonrasında Ermenistan Parlamentosu’nda yapılan oylamada Vahagn Khaçaturyan Ermenistan’ın yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Vahagn Khaçaturyan, ikinci turda toplam 71 oy aldı.



İktidardaki “Benin Adımım” ittifakı tarafından aday gösterilen Khaçaturyan, ilk turda Parlamento’da yeterli oyu alamadı.



Muhalefet grupları seçimi boykot ettiği için Khaçaturyan gereken 81 oydan sadece 69’unu aldı.



Khaçaturyan’ın ikinci turda cumhurbaşkanı seçilebilmesi için 64 oya ihtiyacı vardı. Khaçaturyan 71 oyla yeni cumhurbaşkanı seçildi.



Yüksek Teknoloji Endüstrisi Bakanı Vahagn Khaçaturyan, iki muhalefet bloku seçime katılmadığı için tek aday olarak yarışa girdi.

Armen Sarkisyan geçtiğimiz aylarda “Yeterli yetkisi olmadığını” gerekçe göstererek istifa etmişti.

Ermenistan’da yürütme gücü son yapılan anayasa değişikliği ile Başbakanlık makamına geçmişti.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/26819/vahagn-khacaturyan-ermenistan-in-yeni-cumhurbaskani-secildi