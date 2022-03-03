Rusya-Ukrayna krizinde Rus iş dünyası Ermenistan’ı seçiyor

“Ermeni danışmanlık şirketlerinden avukatlar tarafından ülkemizde şirket kaydının nasıl yapılacağı ve para transferi konusunda bilgilendiriliyorlar.Rus iş dünyası, Ukrayna’daki son olaylardan etkilenerek Ermenistan’da şirket açmakla ilgileniyor.” Bunu “Armenbrok” ​​danışmanlık şirketinin genel müdürü Aram Kayfacyan, ‘Sputnik Ermenistan’a verdiği demeçte dile getirdi.

Kendisine başvuranların yatırımcılar değil, işin çıkarlarını temsil eden Rus hukuk firmaları olduğunu açıkladı. Öyle ya da böyle, Rus avukatlar, Ermenistan’da herhangi bir uluslararası kısıtlama olup olmadığına bakılmaksızın, Ermenistan’da bir işletmenin nasıl kaydedileceği, buraya para transferinin nasıl yapılacağı ile ilgileniyorlardı.

Kayfacyan, “Yani belirli sayıda şirketin işlerini en azından kısmen ülkemize devretmesi veya Ermenistan üzerinden işlem yapması ilginç” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu