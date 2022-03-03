Pervin Chakar, Ertan Tekin ve Dengin Ceyhan, yeni albümde buluştu

DUVAR – Dünyanın önemli salonlarında, ünlü tenorlarla sahne alan soprano Pervin Chakar, Kürt ve Mezopotamya geleneksel müzikleri etrafında farklı sanatçılarla ortak çalışmalar yapmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl duduk sanatçısı Ertan Tekin ve piyanist İklim Tamkan’la bir araya gelerek Kürtçenin en çok bilinen ezgilerinden ‘Lo Şivano’yu yorumlayan sanatçı, Tekin’le yeniden bir araya gelerek ‘Breath of Nahrain’ albümünü hazırladı. İkiliye yeni albümde piyanoda Dengin Ceyhan eşlik ediyor.

BİR AYRILIK ÖYKÜSÜ…

Albümün ilk şarkısı ‘Heyran Jaro’, dijital müzik platformlarında yayınlandı. Zaxo-Şırnak halk ezgisi olan şarkı, ilk kez dengbej Fadil Ciziri tarafından seslendirilmişti. Şarkı, Kürt müziğinde bir tür mani olarak kabul edilen ve çoğunlukla aşkı konu alan Heyranok formunda.

Cudi sıradağlarında sevgilisinden ayrı düşen genç bir kadının ağıdı olan ‘Heyran Jaro’da, sevgilisi bir uçurumdan aşağıya düşmüş olan kadın, onun yaralı haliyle konuşuyor.

DÖRT ESER YOLDA

Ada Müzik etiketiyle yayınlanacak olan ‘Breath of Nahrain’de, Kürtçenin Kurmancî, Zazakî lehçeleri ile Ermenice ve Asurca toplam beş eser yer alıyor. Albümle ilgili duyuruda, diğer dört eserin da gelecek günlerde yayınlanacağı açıklandı. Duyuruda, “‘Breath of Nahrain’, Klasik Batı Müziği’nin tınıları ile doğunun eşsiz melodilerinde bizi geçmişe doğru bir yolculuğa çıkaracak. Botan’ın sarp dağlarından, Dersim’in eşsiz güzelliğine, Tur Abdin’den Sayat Nova’ya doğru üç güçlü müzisyenin nefesiyle yoğrulmuş bir yolculuk bu… Klasik tınıların olağanüstü gizemi, Pervin Chakar’ın sesiyle yankılanırken, bu coğrafyanın samimi hissiyatını Ertan Tekin’in duduku ve Dengin Ceyhan’ın Doğu ve Batı’yı birbirine oya gibi ilmek ilmek işleyen piyanosu da tüm bu yolculuğa eşlik edecek” dendi. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

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