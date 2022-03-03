Paşinyan’dan Ukrayna açıklaması: Umudumuz diplomasinin topları susturabilmesidir

Yerevan, Rusya-Ukrayna görüşmelerinin sonuç vereceğini, diplomasinin topları susturabileceğini umuyor.

Bunu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Cumhuriyeti’nin BM’ye katılımı ve Ermenistan Cumhuriyeti Diplomatlar Günü vesilesiyle Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu’nda düzenlenen etkinlikte dile getirdi.

Paşinyan, diplomasiye adanan bu etkinlikte Ukrayna’da yaşanan olayların da göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

Ermenistan Başbakanı “Şu anda açıkça küresel yansımaları olacağı olaylardan dolayı derin üzüntü içindeyiz. Umudumuz, bugün yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerinin gerçekleşmesi, sonuç alınması, diplomasinin topları susturabilmesidir.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Kamu Radyosu