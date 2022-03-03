Mirzoyan: İkinci görüşme olumlu geçti

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci çerçevesinde iki ülkenin özel temsilcilerinin 24 Şubat’ta Viyana’da gerçekleştirdikleri ikinci toplantıyı değerlendirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan-Türkiye özel temsilcilerinin Cenevre’de düzenlenen ikinci görüşmesini olumlu bulduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Mirzoyan şunları söyledi:

“Ermenistan ve Türkiye temsilcilerinin ikinci görüşmesini olumlu değerlendiriyorum. Temsilcilerin yaptığı açıklamada her şeyi okuyabilirsiniz. Taraflar, sürecin ön koşulsuz gerçekleştiğini, sürecin nihai sonucunun ilişkilerin normalleşmesi ve tabii ki Ermenistan-Türkiye sınırının açılması olduğunu teyit ettiler.”

Dışişleri Bakanı, ikinci görüşmede ele alının konuların beklenenden çok daha spesifik olduğunu, ilk görüşmeye kıyasla çok daha farklı olduğunu ifade etti.

Mirzoyan, “Aynı zamanda onlarca ve yüzlerce yıl biriken sorunların çözüm sürecinde hemen somut sonuçlar da beklemek zordur” dedi.

24 Şubat’ta Türkiye Özel Temsilcisi Serdar Kılıç ve Ermenistan Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan Viyana’da ikinci görüşmeyi gerçekleştirmişti.

Ararat Mirzoyan, parlamentoda soru-cevap oturumu sırasında, “Sivil Sözleşme” partisi milletvekili Sargis Khandanyan’ın “Dışişleri Bakanlığı’nın Antalya Diplomatik Forumu’na katılma konusunda tutumu nedir” sorusuna yanıt olarak da Dışişleri’nin henüz bir kararı olmadığını açıkladı.

Mirzoyan “Umarım kabul edersiniz ki dünyada bir şeyler çok hızlı gelişiyor ve her gün, her saniye değişiyor. Aslında, geçmişte kısa vadeli görünen olaylar bile artık oldukça uzun. Tarihleri yaklaştığında bir karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

(Armenpress)

Agos