Kim Kardashian ve Kanye West’in boşanma süreci resmen sona erdi

Reality yıldızı Kim Kardashian ile rapçi Kanye West resmen boşandı.



2014 yılında dünyaevine giren Kim Kardashian ile Kanye West’in boşanma davası dün görüldü. North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu olan çift, 8 yıllık evlilikğini noktaladı.

West, geçen nisan ayında mahkemeye başvuru yapmıştı ve dört çocuklarının ortak velayetini talep etmişti. Çift, ortak velayet konusunda hemfikirdi.



Öte yandan ünlü rapçi, ’14 Şubat Sevgililer Günü’nde Kardashian’a bir kamyonet dolusu kırmızı gül göndermişti. West daha önce de “Tanrı, Kim ile yeniden bir araya gelmemi istiyor” demişti.



Kim Kardashian bir süredir komedyen Pete Davidson ile beraber.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/03/03/Kardashian/226648