Henrikh Mkhitaryan Ermenistan milli futbol takımından ayrılmaya karar verdi

Ermenistan milli futbol takımının kaptanı Henrikh Mkhitaryan milli takımda oynamaya devam etmeyeceğini açıkladı. Mkhitaryan bu konuda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Panama ile hazırlık maçında milli takım formasını ilk giydiğim ve Dünya Kupası elemelerinde Estonya ile maçta ilk golümü attığım zamanı hatırlıyorum. Zorluklara rağmen, kariyerimde her adımda kazanmak istedim.

Son 15 yıldır milli takımımda büyük bir onurla oynadım, son 6 yıldır ise daha büyük bir onurla takımın kaptanlığını yaptım.

95 uluslararası maç, sıkı çalışma, özveri, ülkemi sahada temsil etmem sırasında eşi benzeri olmayan çıkış ve inişların ardından Ermenistan milli takımında müsabakalarıma son verme kararı aldım.

Kasım ayında Almanya takımı ile oynadığım son maçın ardından bu karara vardım. Doğru zamanın olduğunu ve takımıma verebileceğim her şeyi verdiğimi sanıyorum.

Bu nedenle önümüzdeki yıllarda tamamen kulüp müsabakalarıma odaklanacağım.

Futbola vatanımda yani Ermenistan’da başladım ve bana destek olan, beni yetiştiren ve eğiten, birlikte oynadığım herkese ve nihayet bir futbolcu ve bir insan olarak gelişmeme bana katkı sağlayan herkese sonsuza dek minnettar olacağım.



Milli takımıma başarılar dilerim!



Sonsuza kadar sizin Heno.”



Hatırlanacağı üzere: Henrikh Mkhitaryan, Ermenistan futbol tarihinde tüm zamanların en iyi forveti. Milli takımdaki ilk maçına Ocak 2007’de çıktı. Mkhitaryan Avrupa’nın en iyi liglerinde oynadı. Arsenal ve Manchester United’de (2016-2018) oynadı. 2017’de Manchester United’in bir üyesi olarak Avrupa Ligi finalinde bir gol attı ve böylece büyük bir Avrupa kupası kazanan ilk Ermeni futbolcu oldu. 2013-2016’da Borussia Dortmund’da oynadı ve 2015-2016’da Bundesliga’da sezon boyunca 52 maçta 23 gol ve 32 asistle en iyi futbolcu olarak tanındı.Ayrıca Şahtar Donetsk (2010-2013) ve Metallurg Donetsk (2009-2010) için oynadı. Ermeni futbol kulübü Pyunik (1995-2006) için maçlara katılmanın yanı sıra, Mkhitaryan ilk olarak ülkenin genç takımında, 17 yaşında ise temel takım için profesyonel bir futbolcu olarak oynadı. Ermenistan Cumhurbaşkanı tarafından birinci dereceli “Vatana Hizmet” madalyası ile ödüllendirildi ve 10 kez yılın en iyi Ermeni futbolcusu seçildi. Mkhitaryan 7 dil biliyor (Ermenice, Rusça, İngilizce, Fransızca, Almanca, Portekizce ve İtalyanca).

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/03/03/Henrikh-Mkhitaryan/226658