Antalya’da Ermeni tenisçi Türk rakibini yenerek Avrupa Tenis Geliştirme Şampiyonası’nın galibi oldu

Antalya’da 14 yaşındaki Ermeni tenisçi Mikayel Avanesyan, Avrupa Tenis Geliştirme Şampiyonası’na katıldı ve birincilik kazandı.
Yarı finalde Türkiye temsilcisi karşısında üstünlük sağlayan Ermeni tenisçi, finalde Karadağlı sporcuyu 4-6, 6-2 ve 6-1 skorla mağlup etti.
Turnuvaya 11 Avrupa ülkesinin temsilcisi katıldı. Ermenistan Tenis Federasyonu Genel Müdürü Gevorg Karamanukyan’a göre, Avanesyan’ın bu başarısı Ermeni tenis tarihinde benzersizdir.
Antalya’daki turnuva 7 Mart’ta sona erecek.
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